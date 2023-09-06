Ekonomide 3 yıllık harita: OVP nedir, açıklandı mı? İşte OVP maddeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 3 yıllık ekonomik hedeflerini "Orta Vadeli Program" ile açıklayacak. Peki, OVP nedir? OVP içeriği neler, neyi hedefliyor? İşte ekonomide geleceğin haritası...

ensonhaber.com

Türkiye, seçimlerin akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni kabinesiyle yol haritasını çiziyor.

Gündemin ilk sıralarında ise ekonomi yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde, eylül ayının başında Orta Vadeli Programı (OVP) açıklayacaklarını bildirmişti.

Orta Vadeli Program için son hazırlıklar tamamlandı.

Ekonominin 3 yıllık yol haritasının çizileceği OVP (Orta Vadeli Program) ile enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro gösterge hedefleri belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenecek Orta Vadeli Program ülkenin ekonomik geleceği ve politika yönünü şekillendirecek.

Peki, Orta Vadeli Program (OVP) ne zaman, saat kaçta açıklanacak? OVP nedir, neleri içeriyor? İşte ekonomide 3 yıllık yol haritası...

Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'da ekonomik açıklamalarda bulunacak.

OVP nedir

Orta Vadeli Program (OVP), ülkelerin ekonomik politikalarını ve hedeflerini belirlemek için kullandıkları bir belgedir.

Genellikle 3-5 yıllık dönemler için hazırlanır ve ekonomideki temel değişkenleri, büyüme hedeflerini, enflasyon oranlarını, işsizlik rakamlarını ve diğer önemli göstergeleri içerir.

Orta Vadeli Program İçeriği:

1- Kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğindedir.

2- Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunmaktadır.

3- Makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsar.

4- Uzun vadeli amaçlara katkıda bulunacak şekilde, üç yıllık dönemde üzerinde yoğunlaşılacak öncelikleri tespit eder.

5- Uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenecek dinamik bir yapı arz eder.

6- Üç yıllık perspektife sahiptir.