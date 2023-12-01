Ekşi Sözlük pedofili’ye sessiz kaldı! Bakanlık harekete geçti… Ekşi Sözlük’te büyük bir skandal yaşandı. Platform kullanıcısı pedofiliye dikkat çekmek istedi ancak Ekşi Sözlük izin vermedi…

ensonhaber.com

Ekşi Sözlük üyesi bir yazar, başka bir üyeden gelen “bebeğe istismar” görüntüleri üzerine rahatsız oldu. Bu konuya dikkat çekmek isteyen yazar bir başlık açarak tepkisin dile getirmek istedi.

Olayı kamuoyuna duyurmak isteyen yazar Ekşi Sözlük tarafından engellenince olayı X’te paylaştı. Bu paylaşımmın üzerine Aile ve Sosyal Himetler Bakanlığı haraket geçti.

Bakanlık, bebek istismarı iddiasına ilişkin inceleme başlattı.

İstismarı reddetmedi…

Ekşi Sözlük, bebek istismarı görüntülerini paylaşıldığını ancak sessiz kaldıklarını kabul etti. Yaptığı açıklamada, çocuk pornografisi görsellerinin platform içinde paylaşıldığının bir süredir kendileri tarafından da tespit edildiği belirtilerek, sadece şikayet üzerine müdahale etme hakları olduğunu belirtirken, içeriklerin yöneticiler tarafndan farkedildiği anda yayından kaldırıldığını savundu.

Bakanlık açıklama yaptı…

Olayın X’te paylaşılmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Konu hakkında inceleme başlatan Bakanlık yaptığı açıklamada;

"Emniyet birimleri ve Bakanlık ekiplerimiz ihbarın ardından hemen harekete geçmiştir. Şahsa yönelik kimlik ve adres tespit çalışmaları devam etmektedir. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz söz konusu içerikler ile ilgili erişim engeli ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulması için gerekli süreçleri başlatmıştır.

Şahsın kimlik tespiti yapılır yapılmaz ilgili adımlar ivedilikle atılacaktır. Bu vesileyle tekrar ifade etmek isteriz ki, çocuklarımızın üstün yararı temel ilkemizdir. Bunun ihlal edilmesi ihtimali, çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Her zaman bu doğrultuda hareket etmekteyiz, aynı hassasiyetle hareket etmeye de devam edeceğiz." dedi.

Ekşi Sözlük’ten açıklama…

Bakanlığın olaya dahil olmasının ardından platformdan da açıklama geldi. X üzerinden açıklama yapan Ekşi Sözlük açıklamasında, “Çocuk pornografisi statüsündeki görselleri yayan bir kullanıcının bir süredir farklı hesaplar açarak içerikler girdiğini tespit ettik. Suça konu görselleri yayan kişi, ardı ardına hesaplar açarak içerik göndermeye ve kullanıcılarımıza mesaj göndermeye devam etti. Her ne kadar Ekşi Sözlük bir yer sağlayıcı olarak içerikleri kontrol etmekle yükümlü olsa da hızlıca suç duyurusunda bulunduk.” dedi.