Ekşi yoğurt 3 kaşıkla bal oluyor! Ne şeker, ne tatlandırıcı... Yoğurdu ekşiyenlerin nasıl tatlandırırım telaşı, haberimizden sonra son buluyor...

Havadan, mayadan, beklemekten ekşiye yoğurtlar can sıkıcı olabiliyor. Hem israf etmemek adına hem de vaktiniz yoksa ekşi yoğurdu tatlandırmak pratik bir çözüm oluyor.

Ekşi yoğurt nasıl tatlandırılır, ekşimiş yoğurt nasıl değerlendirilir gibi soruların yanıtı haberimizde...

Ne şeker, ne meyve, ne tatlandırıcı; Hiçbirine gerek duymadan yoğurdu tadına kavuşturacak yöntemi sizler için araştırdık.

İşte ekşimiş yoğurtları kurtaran yöntem...

Süt ekleyin

Ekşi yoğurdu kaseye alın, bir tutam tuz ekleyip 3 kaşık soğuk süt ilave edin.

İyice karıştırın ve istediğiniz tadı alana kadar süt ekleyip karıştırmaya devam edin.

Yoğurttaki ekşiliğin kaybolduğunu anlayacaksınız.