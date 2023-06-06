Eksiği yok, fazlası var: Bayramlık en ucuz 5 tatil rotası Bayramı deniz kum güneş dolu bir tatil olarak değerlendirmek isteyenler için hem ekonomik hem muhteşem doğası olan rotaları araştırdık. İşte Türkiye'de bayramda gidilebilecek en uygun fiyatlı tatil yerleri...

Önümüzdeki Kurban Bayramı tatili için plan yapanlar, popüler tatil bölgelerindeki fiyatlar karşısında hüsrana uğruyor.

Türkiye'de başta Muğla olmak üzere birçok tatil bölgesi enflasyondan etkilenmiş durumda ve otellerde konaklamak ciddi bir yüke sokuyor.

Hem tatil yapmak hem de ekonomik olarak zorlanmamak için "uygun fiyatlı tatil" aramaları hız kazandı.

Cennet vatanımızda ucuza da tatil yapmak mümkün; Öyle ki her köşesinden doğal güzellik fışkırıyor.

Bodrum, Marmaris, Fethiye, Çeşme, Alaçatı yerine daha az keşfedilmiş, sakin ve maliyeti düşük tatil rotalarını sizler için araştırdık.

İşte bayram tatilini değerlendirebileceğiniz en uygun yerler...

Avşa Adası

Marmara Denizi‘nin güneybatısında Marmara Adaları diye anılan üç büyük adadan biri olan Avşa Adası, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelenlerin favori tatil mekanlarıdan biridir.

Erdek

Erdek, Marmara Bölgesi'nin Marmara Denizi'ne doğru uzanan Kapıdağ Yarımadası'nda ve Erdek Körfezi üzerinde yer alır. Antik kentleri, muhteşem doğası, açık hava müzesi, tertemiz denizi ve yumuşacık kumsalları ile görülmeye değer bölgeler arasında yer alıyor.

Güzelçamlı

Büyük Menderes Milli Parkı’na komşu bir sahil kasabası olan Güzelçamlı, Kuşadası kıyı şeridine 25 km mesafede yer alıyor. Osmanlı’dan Perslere kadar birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmış olan Güzelçamlı, tertemiz berrak sularıyla tanınıyor.

Gökçeada

Türkiye’nin en büyük adası olan Gökçeada, Ege Denizi’nde yer alır ve doğal güzellikleriyle ünlüdür. Burada plajları keşfedebilir, Aşıklar Koyu ve Aydıncık Plajı’nda denize girebilirsiniz.

Giresun Adası

Karadeniz’in incisi olarak bilinen Giresun Adası, doğal güzellikleri, sahil şeridi ve manzaralarıyla bilinen bir yerdir. Adada yürüyüş yapabilir, piknik alanlarında dinlenebilir ve Giresun Kalesi’ni ziyaret edebilirsiniz.