Ekşimeden taş gibi kalan yoğurdun sırrı: Maya yerine bunu kullanın, farkı görün...

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Evde yoğurt yapmak, sağlıklı beslenmenin en keyifli yollarından biri.

Ancak zamanla yoğurdun ekşimesi veya mayasının zayıflaması, birçok kişinin karşılaştığı yaygın sorunlardan.

Peki, ev yoğurdunun daha uzun süre taze kalmasını sağlamak ve güçlü bir maya elde etmek için ne yapmak gerekiyor?

Uzun süre taze kalan yoğurt elde etmek için bu malzemeyi eklemeniz yeterli.

BİR ÇAY KAŞIĞI EKLEYİN

Uzmanlar, yoğurt mayalama aşamasında bir çay kaşığı süt tozu eklemenin, yoğurdun hem daha kıvamlı hem de daha uzun süre dayanıklı olmasını sağladığını belirtiyor.

Süt tozu, yoğurdun besin değerini artırırken, ekşime sürecini de geciktirerek daha uzun süre taze kalmasına yardımcı oluyor.

Eğer taş gibi bir ev yoğurdu istiyorsanız, mayalama sırasında süt tozunu deneyebilirsiniz. Üstelik bu yöntem, yoğurdun protein oranını da yükselterek daha besleyici bir hale gelmesini sağlıyor.