Eksun Gıda halka arz ne zaman? Eksun Gıda hisse fiyatı ne kadar? İşte Eksun Gıda halka arz detayları.. Eksun Gıda'nın borsaya gireceği haberi sonrası vatandaşlar merak ettiklerini araştırmaya başladı. İşte Eksun Gıda hakkında merak edilenler..

Borsaya girecek olan Eksun Gıda için araştırmalar hız kazandı. Eksun Gıda halka arz tarihleri, bankaları, hisse fiyatı ve kodu ile alakalı detaylar merak uyandırdı.

Eksun Gıda, sermaye artırımı yoluyla toplamda 20.042.502 adet payın satışını gerçekleştirecek. Payların tümünün satılması halinde, halka arz büyüklüğü 980.078.347,8 TL’ye ulaşacak.

Borsa ile ilgilenen vatandaşlar halka arz olacağı açıklanan Eksun Gıda hakkında merak ettiklerinin arama motorlarında araştırmaya başladı.

Bilindiği üzere Eksun Gıda (EKSUN) halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay gördü.

Eksun Gıda'nın halka arzı için talep toplama tarihleri 15, 16 ve 17 Mart tarihleri olarak açıklandı.

Eksun Gıda halka arz tarihleri

Eksun Gıda halka arz tarihi 15, 16 ve 17 Mart olarak açıklandı.

Eksun Gıda hisse fiyatı ne kadar?

Eksun Gıda hisse fiyatı 48,90 TL olacak.

Eksun Gıda hisse kodu nedir?

Eksun Gıda hisse kodu #EKSUN olarak belirlendi.

Oransal mı, eşit dağıtım mı olacak?

Eksun Gıda halka arzda eşit dağıtım yapacak.

Eksun Gıda halka arz tahsisat oranları

Halka arz edilecek toplam 20.042.502 TL nominal değerli payların;

11.424.226 TL nominal değerdeki %57 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,

7.014.875 TL nominal değerdeki %35 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,

1.002.125 TL nominal değerdeki %5 oranındaki kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara,

601.276 TL nominal değerdeki %3 oranındaki kısmı Şirket Çalışanları’na gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edil

Halka arz hangi bankalarda var?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleri

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Teb A.Ş.

Tera Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.