EKYS yeni sınav tarihi ne zaman? ÖSYM duyurdu! EKYS sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Ülkemizde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından MEB-EKYS sınavı tarihi ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) tarihi yeniden belirlendi.

Ülkemizde yaşanan depremler sonrası EKYS sınavı tarihi ertelenmişti. Müdür ve Müdür Yardımcısı olmak isteyenler için yapılacak EKYS sınavı tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. İşte yeni tarih ve detaylar...

EKYS sınavı ne zaman?

2023 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (2023-MEB-EKYS) daha önce 5 Mart 2023 tarihinde yapılacağı biliniyordu.

İlgiyle takip edilen sınavın 21 Mayıs 2023 tarihinde yapılacağı açıklandı. Sınav için alınacak başvurular ise 11-13 Nisan 2023 tarihleri arasında geç başvuru olarak alınacak.

EKYS bu illerde yapılmayacak

ÖSYM kararıyla beraber Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde 2023-MEB-EKYS sınavının gerçekleştirilmemesine karar verildi. EKYS sınavına Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde girmek için tercih yapan adayların, bu sebeple sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekmekte.

Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya için sınav yeri tercihinde bulunan ancak verilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adaylardan sınav merkezi Hatay olan adaylar Adana'da, sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep'te, sınav merkezi Malatya olan kişiler ise Elazığ'da sınava girebilecek.