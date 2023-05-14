Elazığ seçim sonuçları 2023! Elazığ Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları ENSONHABER'de! Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Adana seçim sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonrası açılan sandıklarla birlikte Elazığ iline ait güncel oy sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için milyonlarca vatandaş oy kullanıyor. Sabah 08:00 saatlerinde başlayacak olan oy kullanma işlemi saat 17:00’de sona erecek. Milyonlarca vatandaş seçim sonuçlarını takip edecek. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasında tercihini yapacak. Milyonlarca vatandaş, arama motorlarında birçok il için seçim sonuçlarını araştıracak. Seçim sonuçları YSK tarafından açıklanacak. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı oy oranları ve AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy oranları ENSONHABER’de yer alacak. Peki Elazığ'da kim önde? İşte Elazığ Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları... 2023 Elazığ seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri sandıkların açılmasıyla birlikte açıklanacak. Elazığ iline ait seçim sonuçları açıklanmaya başladığında haberimizde yer vereceğiz.