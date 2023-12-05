Elektrikli araç sahiplerine sevindiren haber! Şarj sorunu devri kapanıyor… Elektrikli otomobil kullanıcılarının mesafe ve şarj sorunu ortadan kalkıyor. Mesafelerde ki sınır sorunu bitiyor…

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Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, hayatımızı kolaylaştırmak adına birçok yenilik ortaya çıkıyor. Son yıllarda kullanımında artış gösteren ekeltrikli otomobillerin en büyük problemi şarj sorununu ortadan kaldıracak yeni sistem yüzleri güldürüyor.

Elektrikli araçlar için kablosuz şarj sistemi devreye alınıyor. İşte o sistem dair detaylar…

Elektrik araç sahiplerinin yüzü gülecek

Elektrikli otomobillerin şarj sistemi için yapılan geliştirmelere mesafeleri uzatacak o yenilik eklendi. Elektirikli araçlar için “Kablosuz Şarj” sistemi için test aşamaları başladı.

Bu alandaki girişimlerden biri olan Electreon, geçtiğimiz dönemde İtalya'da başarılı bir şekilde uygulanan şarjlı yol konseptini ABD'nin Michigan eyaletinde hayata geçirerek kullanıma açtı.

Toplam bütçesi 5,9 milyon dolar olan yeni proje ile birlikte yolun ilk etapta 400 metresi hizmete açılıyor. Proje kapsamında 1,6 kilometreye uzayacak olan yolda Ford'un elektrikli ticari aracı E-Transit ile test aşamaları gerçekleştiriliyor.

Ayrıca, belirli bir güzergahta seyahat eden otobüs, tır gibi elektrikli araçların gün boyu çalışmasına olanak tanıyan şarj molası gereksinimi ortadan kalkacak.

Yeni proje, geniş bir izleyici kitlesi tarafından yakından takip ediliyor ve merakla bekleniyor. Ancak, araçların kesintisiz çalışabilmesi için gereken altyapının yüksek maliyetli olması nedeniyle projenin ilerlemesinin yavaş olduğu belirtiliyor.

Çalışmalar, gün boyu süren bir araç çalışma ortamının oluşturulabilmesi için devam ediyor.

Benzin ve dizel devri kapanıyor...

Elektrikli araçların, şarj istasyonu arama zorunluluğunu ortadan kaldıracak şekilde kilometreleri uzatmak amacıyla şarjlı yolların kullanılacağı belirtiliyor. Yakın gelecekte şehir içi bazı güzergahlarda şarjlı yollar kullanılabileceği belirtilirken birçok ticari aracın da elektrikli araca dönüşmesi bekleniyor.

Bu yenilikle benzin ya da dizel araçların devri kapanıyor. Ayrıca, yeni proje ile elektrikli araç dönüşümünün de daha kolay ve hızlı olabileceğinin altı çizildi.