Elektronik sigara yasaklanıyor! Ülke yetkilileri ayaklandı… Gençler arasında kullanımı oldukça yaygın olan elektronik sigara ithalatı yasaklanıyor. 1 Ocak itibari ile tek kullanımlık elektronik sigaraların ülkeye girişi durdurulacak…

ensonhaber.com

Avustralya Sağlık Bakanı Mark Butler, nikotin bağımlılığıyla mücadele kapsamında gençleri ilgi odağı haline gelen tek kullanımlık elektronik sigaraların 1 Ocak itibari ile ithalatını yasaklayacağını duyurdu.

Elektronik yasağı kapsamı ithalatla kısıtlı kalmadı. Aynı zamanda sigaraların üretimine ve reklamına yönelikte yeni kurallar geleceği belirtildi.

Sağlık Bakanı Butler, elektronik sagara kullanımına tamamen son vermeyi hedefliyor. Butler, normal sigarayı bırakma yöntemi olarak pazarlanmaya başlayan elektronik sigaraların “nikotine bağımlı yeni bir kuşak” yarattığını dile getiriyor.

Lityum pillerle çalışıyor ve nikotin, yapay tatlandırıcı ve bazı diğer kimyasalları barındıran sıvı kartuşlar kullanılan elektronik sigaralar 2021'den bu yana ancak reçeteyle alınabiliyor.

Bu yıl başında Sydney Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, 14-17 yaş arası gençlerin dörtte birinden fazlası elektronik sigara kullanmıştır.

Avustralya Kanser Konseyi tarafından yapılan başka bir araştırmaya göre ise aynı yaş grubundaki gençlerin yüzde 90'ından fazlası nikotin içeren elektronik sigarlara kolayca erişebildiklerini belirtiyor.

Bakan Butler yasak ile ilgili açıklamasında, “Elektronik sigarayı ortadan kaldırmak için sonraki adımları atıyoruz. Avustralyalıları, özellikle de gençleri elektronik sigara ve nikotin bağımlılığının zararlarından korumaya kararlıyız. Tüm Avustralya Sağlık Bakanları, elektronik sigaraya karşı ulusal düzeyde tutarlı ve uyumlu bir yanıt verilmesi konusunda mutabakata varmıştır. 1 Ocak’tan itibaren tek kullanımlık elektronik sigara ithalatına yasak getireceğiz” dedi.