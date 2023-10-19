Elemtere fiş kem gözlere şiş! Şeytani bakışlardan korunma yolları...

Nazar, dünya genelinde farklı kültürlerde yaygın bir inanç olarak varlığını sürdürmektedir.
Genellikle kıskançlıkla ilişkilendirilen bu inançta, bir kişinin başka birine bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde olumsuz enerji yollayarak, onu etkileyebileceği hatta kötü duruma düşüreceğine inanılır.
Kendinize ya da sevdiklerinize çok fazla nazar değdiğine inanıyorsanız, bu inançla başa çıkmak veya nazarı savuşturmak için bazı geleneksel yöntemleri uygulayabilirsiniz.
Bu yöntemler arasında nazar boncuğu, nazarlık, dualar, tılsımlar ve koruyucu semboller bulunur. Nazarı uzaklaştırma ritüelleri, kültürel olarak her zaman çeşitlilik gösterir.
Bu yazımızda, kendinizi ve sevdiklerinizi nazardan nasıl koruyabileceğinizden bahsedeceğiz. İşte nazarın karşısında durmak için kullanabileceğiniz geleneksel ve ilginç yöntemlerin bazıları...
Nazar belirtileri
Kıskanç ya da kötü düşüncelere sahip insanla görüşme sonrası kendinizde hiçbir hastalık ya da rahatsızlığınız yoksa halsizlik, göz enfeksiyonları, mide problemleri, ateş gibi rahatsızlıklar gözlemleyebilirsiniz.
Aynı zamanda bunların hiçbiri olmadan sosyal hayatınızda, insan ilişkilerinizde de problemler yaşayabilirsiniz.
Kömür yöntemi
Kömür yöntemini uygulamak için bir kaba su doldurun ve bir parça kömür alın.
Su dolu kaba kömürü atın, eğer batıyorsa bu iyidir. Eğer kömür su yüzeyinde kalıyorsa bu kimin için yapıldıysa ona nazar değdiği anlamına gelir.
Yağ damlatma yöntemi
Bir kaba su doldurun ve bir başka kaba biraz yağ doldurun. Nazarın değip değmediğini anlayabilecek kişi suya yağ damlatıp biraz beklemeli.
Damlatılan yağ göz şeklini aldıysa bu nazar değdiği anlamına gelir.
Nazarı engelleme yolları
Ayna yöntemi
Aynayı negatif enerjilerden korunmak için tercih edebilirsiniz. Ev dekorasyonunda veya mümkünse üzerinizde aksesuar olarak taşıyabilirsiniz.
Dua yöntemi
Güne her zaman dua ile başlayın. Dua insan için bir kalkandır diyebiliriz.
Bileklik yöntemi
Pembe mercan bileklik kullanın. Bazı insanlar pembe mercan bileklik takınca nazara karşı korunacağını düşünür.
At kestanesi taşımanın da nazara karşı bir savunma olduğuna inanılır fakat pembe mercan taşı enerjisi ile kötü enerjiyi engeller.
Tükürme yöntemi
Birisi sizi veya yakınınızı çok överse üç defa sol yanınıza tükürüp ardından bir tahtaya vurabilirsiniz. Bu davranışın da kötü enerjiyi engellediğine inanılır.
Nazarlık yöntemi
Nazarlık birçok kültürün kullandığı bir yöntemdir. Çoğu insan yaşamının bir köşesinde göz biçiminde nazarlığı bir şekilde muhakkak kullanır.
Türkiye’de bu nazarlıklar genelde mavi camdan yapılsa da her kültürde aynı malzemeler kullanılmaz.