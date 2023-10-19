Elemtere fiş kem gözlere şiş! Şeytani bakışlardan korunma yolları... Nazar birçok kültürde etkili bir inançtır. Kıskançlık ve kötü niyetle ilişkilendirilir. Nazarı engellemek için birçok yol vardır. Bu yollar ve yöntemler her kültürde değişir. Her zaman hayatımızın bir parçası olabilen nazarın belirtilerine ve nasıl engellenebileceğine gelin beraber bakalım…

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Nazar, dünya genelinde farklı kültürlerde yaygın bir inanç olarak varlığını sürdürmektedir.

Genellikle kıskançlıkla ilişkilendirilen bu inançta, bir kişinin başka birine bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde olumsuz enerji yollayarak, onu etkileyebileceği hatta kötü duruma düşüreceğine inanılır.

Kendinize ya da sevdiklerinize çok fazla nazar değdiğine inanıyorsanız, bu inançla başa çıkmak veya nazarı savuşturmak için bazı geleneksel yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Bu yöntemler arasında nazar boncuğu, nazarlık, dualar, tılsımlar ve koruyucu semboller bulunur. Nazarı uzaklaştırma ritüelleri, kültürel olarak her zaman çeşitlilik gösterir.

Bu yazımızda, kendinizi ve sevdiklerinizi nazardan nasıl koruyabileceğinizden bahsedeceğiz. İşte nazarın karşısında durmak için kullanabileceğiniz geleneksel ve ilginç yöntemlerin bazıları...

Nazar belirtileri

Kıskanç ya da kötü düşüncelere sahip insanla görüşme sonrası kendinizde hiçbir hastalık ya da rahatsızlığınız yoksa halsizlik, göz enfeksiyonları, mide problemleri, ateş gibi rahatsızlıklar gözlemleyebilirsiniz.

Aynı zamanda bunların hiçbiri olmadan sosyal hayatınızda, insan ilişkilerinizde de problemler yaşayabilirsiniz.

Kömür yöntemi

Kömür yöntemini uygulamak için bir kaba su doldurun ve bir parça kömür alın.

Su dolu kaba kömürü atın, eğer batıyorsa bu iyidir. Eğer kömür su yüzeyinde kalıyorsa bu kimin için yapıldıysa ona nazar değdiği anlamına gelir.

Yağ damlatma yöntemi

Bir kaba su doldurun ve bir başka kaba biraz yağ doldurun. Nazarın değip değmediğini anlayabilecek kişi suya yağ damlatıp biraz beklemeli.

Damlatılan yağ göz şeklini aldıysa bu nazar değdiği anlamına gelir.

Nazarı engelleme yolları

Ayna yöntemi

Aynayı negatif enerjilerden korunmak için tercih edebilirsiniz. Ev dekorasyonunda veya mümkünse üzerinizde aksesuar olarak taşıyabilirsiniz.

Dua yöntemi

Güne her zaman dua ile başlayın. Dua insan için bir kalkandır diyebiliriz.

Bileklik yöntemi

Pembe mercan bileklik kullanın. Bazı insanlar pembe mercan bileklik takınca nazara karşı korunacağını düşünür.

At kestanesi taşımanın da nazara karşı bir savunma olduğuna inanılır fakat pembe mercan taşı enerjisi ile kötü enerjiyi engeller.

Tükürme yöntemi

Birisi sizi veya yakınınızı çok överse üç defa sol yanınıza tükürüp ardından bir tahtaya vurabilirsiniz. Bu davranışın da kötü enerjiyi engellediğine inanılır.

Nazarlık yöntemi

Nazarlık birçok kültürün kullandığı bir yöntemdir. Çoğu insan yaşamının bir köşesinde göz biçiminde nazarlığı bir şekilde muhakkak kullanır.

Türkiye’de bu nazarlıklar genelde mavi camdan yapılsa da her kültürde aynı malzemeler kullanılmaz.