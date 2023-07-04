Elon Musk ve Messi de aynı hastalığa sahip! Asperger Sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Bireylerin sosyal hayatlarını derinden etkileyen Asperger Sendromu, merak edilen konular arasında. Son zamanlarda sık görülen bu hastalığın ne olduğu ve belirtileri araştırılmaya başladı. Peki Asperger Sendromu nedir, belirtileri nelerdir? İşte merak edilenler...

Son dönemde, sosyal hayatı derinden etkileyen Asperger Sendromu hakkında merak ve araştırmalar artmaya başladı. İnsanların bu sendromla ilgili daha fazla bilgi edinmek istemesiyle birlikte, Asperger Sendromu'nun ne olduğu ve belirtileri daha fazla gündeme gelmeye başladı. Kanal D’nin yeni dizisi Dönence’de Rüzgar adlı karakterin Asperger Sendromu olması bu hastalık hakkında araştırmaları hızlandırdı. Elon Musk, Einstein, Isaac Asimov, Darwin, Lionel Messi gibi isimlerinde Asperger Sendromu olduğu biliniyor. Asperger Sendromu nedir? Asperger Sendromu, otizm spektrum bozukluklarından biri olan nörolojik bir durumdur. İnsanların sosyal etkileşim, iletişim ve davranışlarında zorluklar yaşadığı bir spektrum bozukluğudur. Asperger Sendromu, özellikle sosyal etkileşim becerilerinde sınırlılık, tekrarlayıcı davranışlar, dar ve yoğun ilgi alanları gibi belirtilerle karakterizedir. Asperger Sendromu belirtileri Asperger Sendromu'nun belirtileri, bireyden bireye farklılık gösterebilmekle birlikte genel olarak aşağıdaki şekilde sıralanabilir: · Sosyal ilişki kurmada zorluk · Göz teması kuramama · İkili diyaloglardan kaçınma · Beden dili anlayamama · Konuşmayı kendi alanına yönlendirme · Rutinlere aşırı bağlılık gösterme · Tekrarlayan hareketler sergileme · Takıntılı ilgi duyma