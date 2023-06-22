Eltilerin Savaşı filmi nerede çekildi? Eltilerin Savaşı konusu ve oyuncu kadrosu Filmseverler ekran başına! Başrollerinde Merve Dizdar ve Gupse Özay'ın yer aldığı Eltilerin Savaşı filmi bu akşam izleyici ile buluşacak. Filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Eltilerin Savaşı filmi nerede çekildi? Konusu nedir ve oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Romantik komedi türündeki Eltilerin Savaşı filmi, bu akşam Star TV ekranlarında izleyici karşına çıkacak.

İzleyicileri kahkahaya boğacak olan filmin yönetmenliğini Onur Bilgetay, senaryosunu ise Gupse Özay üstleniyor.

2019 yılında gösterime giren film, yayınlandığı andan itibaren izleyiciden tam not almayı başardı.

Güçlü oyuncu kadrosundan oluşan filmin başrollerini Gupse Özay, Merve Dizdar, Uraz Kaygılaroğlu ve Ferit Aktuğ paylaşıyor.

Bu akşam eğlenceli dakikalar yaşatacak olan filmin konusu, oyuncuları ve çekim mekanları merak edilen konular arasında.

Peki Eltilerin Savaşı filmi nerede çekildi? Eltilerin Savaşı konusu nedir ve oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar...

Eltilerin Savaşı nerede çekildi?

İki eltinin birbirleriyle olan rekabetini anlatan Eltilerin Savaşı filmindeki apartman, İstanbul’un Bakırköy ilçesinde Yeşilköy semtinde yer alıyor.

Filmin konusu

Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur.

Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır. Sosyal medyaya düşkünlükleri ile bilinen Gizem ve Sultan’ın evlilik hayatlarına odaklanılan filmde, iki eltinin yarış içindeyken Selim ve Fatih’i nasıl etkiledikleri de gözler önüne seriliyor.

Oyuncu kadrosu

Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları arasında Gupse Ozay, Merve Dizdar, Ferit Aktug, Uraz Kaygilaroglu , Füsun Demirel, Ali İpin, Hülya Duyar, Kubilay Dinçer gibi başarılı isimler yer alıyor.