EMDR terapisi nedir? EMDR terapisi nasıl uygulanır ve yan etkisi var mı? Hayatımızda etkisinden çıkamadığımız travmaları yenmemizi sağlayan EMDR yöntemi, yaşadığımız huzursuzlukları anlamlandırma çalışması yaparak etkisinden çıkmamıza yarıyor. Peki Türkçe'ye "Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden işleme" olarak çevrilen bu işlem nasıl uygulanır ve yan etkisi var mı?

EMDR terapisi, pek çok kişi ve uzman tarafından gündeme gelmektedir. "Eye Movement Desensitization and Reprocessing" kelimelerinin baş harfi ile isimlendirilen bu yöntem, yaşadığımız ve etkisinden kurtulamadığımız olayların ve travmaların etkisinden çıkmamızı ve bu sayede rahatlamamızı sağlayan bir yöntem olarak ifade ediliyor. Peki aslında bir psikoterapi biçimi olan bu yöntem nasıl uygulanır?

EMDR terapisi nasıl uygulanır?

Bir psikoterapi çeşidi olarak bilinen bu terapi boyunca zihnimizde bulunan anılarımıza ait bilgiler tekrardan işlenir. Travma yaşayanlardaki rahatsızlığın sebebinin olumsuz ve kötü olarak depolanmış hafıza ve anılar olduğunu belirten ve tedavi sürecinde uyumsal bilgi işleme modelinin rehberliğinde bu kötü anıları değiştirmeye yarayan bir psikoterapidir.

Pek çok yanlış inanış ve uyumsuz davranış, zihnimize depolanmış eski yaşantılarımızın anılarından kaynaklanmaktadır. Uzmanlar bu hedef anılara ulaşır ve ulaştıkları bu anıları terapi yöntemiyle işler, değiştirir. Ardından bunu diğer yaşam tecrübelerimizin anıları ile birleştirip bir araya getirir.

Hipnoz yöntemi değildir

Bu bir hipnoz yöntemi olarak bilinmemektedir. Danışan kişi uyanıktır ve anıları canlıdır. Ardından hedef anılara ulaşılırken danışana iki yönlü uyaranlar verilmektedir. Bu uyaranlar, göz hareketleri, iki kulaktan sesli uyaran verme ya da iki yönlü dokunsal uyaranlar verme şeklinde olabilmektedir. Söz konusu iki yönlü uyaranlar, bu terapinin temel yöntemi olarak bilinmektedir. Uyaranlar vasıtasıyla beynin iki yarım küresi arasında geçiş meydana gelmektedir. Böylece olumsuz yaşantıların hafıza alanlarına çok daha hızlı erişilebilmektedir.

Böylelikle korkulu, kaygılı olarak oluşmuş olan düşüncelerimiz yerine güvende ve güçlü olduğumuz, kendimizi koruyabileceğimiz gibi farklı yeni bilgiler oluşturulmaktadır. Terapinin en iyi sonucu verebilmesi için, terapistin yeterli bir eğitim almış olması gerekmektedir.

Terapi kişinin durumuna göre bazen 3 seans sürerken, bazen 10 seans sürebilmektedir.

EMDR terapisinin yan etkisi, zararı var mı?

EMDR'nin yan etkisi bulunmadığı bilinmektedir. Ancak terapide yoğun olarak rahatsız olunan anıya odaklanılmasından dolayı kısa süreli ve geçici bir baş ağrısı yaşanabilmektedir.

Terapi seansları bitse de beyin bu anı ile çalışmaya belirli bir süre daha sürmektedir. Bu sebeple üzerinde çalışma gerçekleştirilmiş olan kötü ve olay ve travma anı bir süre kişinin rüyalarında görülebilmektedir.