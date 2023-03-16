Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi? Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği konusu gündeme geldi. Peki bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler..

Ramazan'a kısa bir süre kala Ramazan Bayramı öncesi emeklilere verilen bayram ikramiyesi hakkında aramalar hız kazandı. Vatandaşlar emekli ikramiyelerinin verileceği tarihi öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı'nın ilk günü 21 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. Bu tarihten önce verilecek bayram ikramiyelerinin hangi tarihte verileceği merak ediliyor. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? EYT'lilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emeklilere bayram öncesi verilen ikramiyelerin verileceği tam tarih henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz bayramlarda bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılan bayram ikramiyelerinin bu yıl Nisan ayının ikinci haftasında ödenmesi bekleniyor. EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Mart ayı içerisinde emeklilik başvurusu kabul edilen EYT'li vatandaşlar, bayram öncesi verilen emekli ikramiyesinden ikramiyesinden faydalanabilecekler.