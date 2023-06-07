Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri! Kurban Bayramına kısa bir zaman kala emekli vatandaşların gündeminde bayram ikramiyeleri yer alıyor. Milyonlarca vatandaş arama motorlarında "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri...

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez emekli vatandaşlara bayram ikramiyesi veriliyor.

Nisan ayında gerçekleşen Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaş bayram ikramiyesini aldı.

Kurban Bayramı’na kısa bir zaman kala emekli vatandaşların gündeminde bayram ikramiyesi tarihleri yer aldı.

Milyonlarca emekli vatandaş, Kurban Bayramı ikramiyesini almak için bekliyor. Konu ile ilgili araştırmalar da hız kazandı.

Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri belli oldu. İşte 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri...

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli bayram ikramiyesi ile ilgili açıklamasına "Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz." ifadelerine yer verdi. Ancak henüz net bir tarih belirtilmedi.

Bayram ikramiyesi ne kadar?

Geçtiğimiz aylarda zamlanan emekli bayram ikramiyesi 2000 TL’ye çıkarıldı.