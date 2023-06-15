Emekli maaşı erken mi yatacak? 2023 Haziran emekli maaşı ne zaman, hangi gün yatacak? Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda emekli maaşları erken yatmıştı. Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala emekli vatandaşlar ne zaman maaş alacaklarını araştırmaya başladı. Peki haziran ayı emekli maaşı erken mi yatacak? Haziran 2023 emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran tarihinde idrak ediliyor.

2023 Kurban Bayramı’na kısa bir zaman kala emekli vatandaşların gündeminde maaş ödemeleri yer alıyor.

Normal takvime göre SSK emeklileri her ayın 17 ile 26’sı arasında emekli maaşını alıyor. Bağkur emeklileri ise 25 ile 28’i arasında ödeme alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde yatırılacağını duyurmuştu. Gözler emekli maaşlarına çevrildi.

Milyonlarca emekli, haziran ayı emekli maaşlarının ne zaman yatacağını araştırmaya başladı.

Peki emekli maaşı bayram öncesi yatacak mı? 2023 Haziran ayı emekli maaşı ne zaman, hangi gün yatacak? İşte detaylar…

Haziran ayı emekli maaşı ne zaman yatacak?

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı 21 Nisan tarihinde idrak edilmişti. Nisan ayı emekli maaşları ise 14-19 Nisan tarihlerinde yatırılmıştı. Ancak Kurban Bayramı emekli maaşı ödemeleri için henüz bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.