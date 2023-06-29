Emekli maaşı zammı belli oldu mu?, ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi… Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği memur maaşı zammı için gözler yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Temmuz ayı zammı ile ilgili son gelişmeler araştırılmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi verdi. Peki emekli maaşı zammı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması...

Asgari ücrete yapılan yüzde 34’lük zammın ardından asgari ücret net tutar 11 bin 402 TL oldu. Gözler memur maaşlarına çevrildi. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği memur maaşı zammı ile ilgili detaylar merakla bekleniyor. Temmuz ayı zam oranıyla ilgili gelişmeler hız kesmeden devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayı memur maaşı zam oranıyla ilgili yaptığı açıklamada tarih de verdi. Peki memur maaşı zammı belli oldu mu? Temmuz ayı memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması… Memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayı memur maaşları düzenlemesiyle ilgili "Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız." İfadelerini kullandı. Memur ve emekli maaşı zam oranı 5 Temmuz’da açıklanacak olan enflasyon farkı ardından netleşecek.