Emekli tahsis numarası nedir, nasıl öğrenilir? SSK, Bağkur, EYT tahsis no sorgulama ekranı.. Emekli maaşlarını almak için bekleyen vatandaşlar emekli tahsis numarası ile maaş alacakları günü öğrenebiliyorlar. Peki emekli tahsis numarası nedir ve nasıl öğrenilir? İşte detaylar..

Uzun zamandır beklenen emeklilikte yaşa takılanlar meselesi geçtiğimiz haftalarda çözüme kavuşmuş ve milyonlarca vatandaş emekli olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışmaların tamamlandığı EYT yasası yürürlüğe girdi. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar Nisan ayı maaşlarını almaya başladı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren EYT sorununun çözüme kavuşmasıyla birlikte birçok vatandaş emekli olmaya hak kazandı. Emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar emekli tahsis numaralarının son rakamlarına göre maaşlarını almaya başladılar. Bu haberin ardından tahsis numarası hakkında aramalar hız kazandı. Peki, emekli tahsis numarası nedir ve nasıl öğrenilir? İşte detaylar.. Tahsis numarası nedir? Tahsis numarası, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tanımlamak amacıyla kullanılan bir numaradır. Emekli tahsis numarası olarak bilinen bu numara aracılığıyla vatandaşlar maaş sorgulama işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Tahsis numarası nasıl öğrenilir? Tahsis numarasını öğrenmek isteyen emekli vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden bu bilgiye ulaşabilirler. TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra SGK işlem sayfasını ziyaret ederej tahsis numarasını öğrenebilirsiniz. TAHSİS NUMARASI SORGULAMA EKRANI