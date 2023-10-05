Emekli zammı çiftetelli oynatacak! RAKAMLAR ZİRVEDE! Bu maaşı çalışırken almadılar... Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon rakamlarının yüzde 67,22 olması bekleniyor. Emekli zammı beklentisi de yüzde 50'nin üzerine çıkıyor.

ensonhaber.com

Ekonomi denilince herkes kulak kesiliyor...

Özellikle emekliler, maaşlarını etkileyecek olan bütün verileri incelikle takip ediyor.

Son olarak, TÜİK Eylül 2023 enflasyonunu açıkladı.

Buna göre enflasyon oranı Eylül ayında aylık bazda yüzde 4,75, yıllık bazda ise yüzde 61,53 olarak gerçekleşti.

Eylül ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 3 aylık emekli ve memur zam oranı yüzde 25,11 olarak netleşti.

Nefesler 6 aylık enflasyon farkı için tutuldu.

Beklentiyi aşacak

Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz döneminde olmak üzere 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Bu oran doğrudan kök maaşlara yansıyor.

Öğretmen, polis, memur, hemşire, imam, doktor ve diğer devlet memurları bu zamlan faydalanıyor.

Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon rakamlarının yüzde 67,22 olması bekleniyor.