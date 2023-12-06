Emekliler yaşadı! Türkiye’nin her yerinde ücretsiz olacak... Sosyal Güvenlik Bakanlığı (SGK), emekli vatandaşların sağlık sorunlarının giderilmesi için önemli bir adım attı. Tüm Türkiye’de emeklilere ücretsiz sunulacak bir uygulama başlattı.

ensonhaber.com

Türkiye'de 28 Şubat'ta Meclis'ten geçen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle Türkiye’de 15 milyon emekli yer alıyor.

Ülkenin en kalabalık sosyal grubunu oluşturan emekliler, birçok sosyal faaliyetten geri kalmalarının yanı sıra, sağlık hizmetlerinden de eksik kalabiliyor.

Özellikle ileri yaşta olan emekli vatandaşların talepleri üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) harekete geçerek, sağlık sistemlerinde yeni bir düzenleme için adım attı.

81 ilde uygulanacak ve emeklilere ücretsiz olarak sunulacak olan bu yeni uygulama emeklilerin yüzü gülecek.

Emeklilere ücretsiz giriş!

Özellikle fizik tedavi gibi yüksek maliyetli tedavi yöntemlerine talebin artması üzerine, kaplıca tedavileri Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine dahil edildi.

Bu önemli değişiklikle birlikte SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı statüsündeki tüm emekli vatandaşlar, Türkiye'nin tüm illerinde bulunan kaplıca hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecekler. Tüm ödemeler SGK tarafından karşılanacak.

Refakatçilere de bedava!

Bundan böyle, herhangi bir sağlık kurumundan en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon ya da tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı hekim tarafından verilen sağlık kurulu raporu, kaplıca hizmetlerinden faydalanmak için yeterli olacak.

Yapılan düzenlemeyle birlikte, ileri yaşlı emeklilerin de kaplıca hizmetlerinden yararlanabileceği düşünülerek, refakatçiler de ücretsiz hizmet alabilecek.

6 ay geçerli olacak

Kaplıca tedavilerinden yararlanabilmek için sağlık raporu alacak olan emekli vatandaşlar, uygun bulunmaları durumunda 6 ay ücretsiz faydalanabilecek.

Tedavi süresi sonunda, tedavinin devam edip etmediği konusunda yeni bir sağlık raporu gerekecek.