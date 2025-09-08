Emekliler yaşadı! Ziraat Bankası'ndan Eylül 2025 promosyonu...

Bankaların, emekliler için promosyon yarışı devam ediyor.

Maaşını o bankaya taşıyan emekli vatandaşlar, vaat edilen promosyon ödemesini alıyor.

Ziraat Bankası da zamlı promosyon ücreti ile dikkat çekti.

Maaşını Ziraat'e taşıyanlar için Eylül 2025 promosyonu merak edildi.

ZİRAAT EYLÜL 2025 PROMOSYONU

Ziraat Bankası, maaş tutarına göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) hak sahiplerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi hakkında bankada bulunan açıklama şöyle:

Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.