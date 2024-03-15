"Emekliler Yılı" müjdesi! Ne ikramiye, ne zam; Bayram öncesi geliyor... 2024 yılını "Emekliler Yılı" ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların maddi yükünü hafifletmek için birçok proje hayata geçiriyor. Bayram ikramiyesi ve seyyanen zam sinyali akabinde yeni bir destek daha gündemde.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her fırsatta emekli vatandaşlarımızın destekleneceğini dile getiriyor.

16 milyonu aşkın emeklinin bulunduğu Türkiye'de hükümetin maddi destek çalışmaları durmaksızın sürüyor.

Son olarak, Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere yılda 2 kez verilen ikramiye 3 bin TL'ye çıkartıldı.

Akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrasını işaret ederek emeklilere zam sinyali verdi.

Seyyanen zam ihtimalleri emeklinin gündemindeyken emekli maaşı 10 bin TL ve daha az olan vatandaşlar için yeni formül masaya yatırıldı.

"Emekli Kartı" gündemde

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; AK Parti, başta en düşük emekli aylığı alanlar olmak üzere dar gelirlilere yönelik yeni destek programları üzerinde çalışıyor.

Yapılan toplantılarda seçim çalışmaları sırasında en fazla karşılaşılan problem olan hayat pahalılığı ve emeklilerin durumuna yönelik yeni bazı adımların atılması gerektiği üzerinde duruldu.

Bu kapsamda, en düşük emekli aylığı alanlara yönelik doğalgaz, elektrik ve gıda yardımı adı altında destek verilmesi önerisi tartışmaya açıldı.

Yapılan planlamalara göre, 10 bin lira ve altı maaş alan ve başkaca bir geliri olmayan emeklilere ‘Emekli kartı’ verilecek. Bu kartlara doğalgaz, gıda ve elektrik harcamalarında kullanılması şartıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından para yüklenecek.

Düzenlemenin Ramazan Bayramı öncesi duyurulabileceği kaydedildi.