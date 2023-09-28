Emeklilere 20 bin TL’lik müjde! 3 gün içinde hesaplara yatıyor… Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran müjde verildi.1 Ekim itibarıyla tüm emekliler 20 bin TL’lik promosyonlarına kavuşacak.

ensonhaber.com

Yıllardır emek veren ve topluma hizmet eden emeklilerimizin maddi olarak daha rahat bir döneme girmeleri için bankalar harekete geçti.

Yeni dönemle birlikte, SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve EYT emeklileri için sunulan promosyon destekleri rekor bir artışla karşımıza çıkacak.

Milyonlarca emekli için sunulan promosyon miktarının 20.000 TL'ye kadar yükseltileceği bekleniyor. Bu, emeklilerimizin finansal olarak daha sağlam bir zeminde olmalarına katkı sağlayacak.

Emekli promosyonu nasıl alınır?

Öncelikle, emeklilerin 3 yıllık maaşlarını aldıkları bankayı tercih etmeleri gerekiyor. Ardından banka yetkilileri ve emekliler arasında sözleşme imzalanıyor.

Bu sözleşme ile belirlenen promosyon miktarı, emeklinin IBAN numarasına yatırılır.

1 Ekim 2023 ile 31 Ekim 2023 tarihleri arasında kampanyalara katılan emeklilerin sözleşme imzaladıktan sonra 3 gün içinde promosyon ödemeleri hesaplarına aktarılacak.