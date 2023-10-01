EMEKLİLERE 5 BİN TL! Emeklilerin gözü kulağı bu haberde! Emeklilere yılın 3. ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emeklilere bir kereye mahsus ikramiye verilmesi planlanıyor. Yılın üçüncü ikramiyesi hakkında aramalar hız kazandı. İşte merak edilen iddia hakkında merak edilenler..

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Milyonlarca emekli ramazan bayramı ve kurban bayramlarında olmak üzere yılda iki kez ikramiye alıyor.

Emeklilere bu yıl bir defaya mahsus verileceği konuşulan Cumhuriyet bayramı ikramiyesi hakkında aramalar hız kazandı.

Cumhuriyet'in 100. Yılı sebebiyle emeklilere üçüncü bir ikramiye verileceği konusu son günlerde sıkça gündeme geliyor.

Tek seferlik verilmesi düşünülen yılın 3. emekli ikramiyesinin ne kadar olacağı ve ne zaman verileceği en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.

Konu hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir çalışma yürüttüğü gelen iddialar arasında bulunuyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı.

Hamza Dağ, "Bakanlıklarımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar." ifadelerine yer verdi.

5 bin TL olması bekleniyor

Tek seferlik ödenmesi planlanan Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin 5 bin TL olması bekleniyor.

100. yıl ikramiyesinden kimler faydalanacak?

Yılda iki kez düzenli olarak verilen Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen bayram ikramiyelerinden faydalananların 100. yıl ikramiyesinden faydalanması bekleniyor.

İşte yılın 3. ikramiyesinden faydalanması beklenen kişiler;

-SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

- Şehit yakınları ve gaziler

- Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

- Ölüm aylığı alanlar

- Şeref aylığı alanlar

- Geçici köy korucuları

- Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

- Şampiyon sporcular,

- Terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve yaşamını yitirenlerin hak sahipleri.

100. Yıl emekli ikramiyesinin detayları belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz..