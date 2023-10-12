Emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihi… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir defaya mahsus olmak üzere emekli vatandaşlara 5 bin TL ikramiye verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdeli haberinin ardından emekli vatandaşlar, ikramiyenin yatırılacağı tarihi araştırıyor. O tarihlerde hesabınızı kontrol edin!

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Milyonlarca emekli her yıl, yılda iki defa olmak üzere Kurban ve Ramazan Bayramı’nda emekli ikramiyesi alıyor.

Ancak bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yıl coşkusuyla birlikte üçüncü bir bayram ikramiyesi daha geliyor.

Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacağını duyurdu.

Üstelik bu ödeme, emeklilerin zaten geleneksel olarak aldığı Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerine ek olarak verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdeli haberinden sonra, merak edilen konulardan biri de bu ikramiyenin yatırılacağı tarih oldu.

Peki, emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman, hangi tarihte verilecek? İşte beklenen tarih...

5 bin TL ikramiye ne zaman ödenecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak."