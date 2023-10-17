Emeklilere 5 bin TL yattı mı? Direkt hesaba...SON DAKİKA 29 Ekim ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılı vesilesiyle emeklilere verilecek olan 5 bin lira ikramiye için hesaplar kontrol ediliyor. Peki, emeklilere 5 bin tl yattı mı? İkramiye ne zaman ödenecek? İşte son durum...

ensonhaber.com Ülkedeki milyonlarca emekli, cumhuriyetimizin bir asırlık ömrünü coşkuyla kutluyor. Manevi duyguların arşa çıktığı Ekim ayında, maddi sevinçler de peşinden geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli vatandaşlara ikramiye müjdesinde bulundu. Kabine toplantısı akabinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını belirtti. Emekli aylığı alıp sigortalı olarak çalışanlar, ikramiyenin dışında tutuldu. Emeklilere 5 bin TL cumhuriyet ikramiyesi için nefesler tutuldu, gözler banka hesaplarına çevrildi. 29 Ekim'e sayılı günler kala, "5 bin TL yattı mı", "ikramiye ne zaman" ,"cumhuriyet ikramiyesi ödeme günü" başlıkları gündemde yer aldı. Peki, emekli cumhuriyet ikramiyesi ne zaman? 5 bin lira ne zaman ödenecek? İşte detaylar... 5 lira ikramiye yattı mı? Emekli 5 bin lira ikramiyeleri henüz hesaplara geçmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi. Bu kapsamda, cumhuriyet ikramiyesi 5 bin lira Kasım ayının 1-15'i arasında ödenecek.