Emeklilere büyük jest: Acele eden 12 bin TL alacak Emekliler bu defa yaşadı. Bankaların emekli promosyon kampanyaları devam ediyor. Elini çabuk tutan emekliler, tam 12 bin TL ödeme alacak.

ensonhaber.com

Emeklilere yönelik banka promosyonları, yeni zam ve avantajlarla birlikte daha da çekici hale geldi.

Bankaların emeklilere özel sunduğu kampanyalar, emekliler arasında büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Elini çabuk tutan emekliler, bu kampanyalar sayesinde 12 bin TL'lik ödemeyi alma fırsatını yakalıyor.

Akbank’tan 12 bin TL’lik fırsat

Ulusalpost.com’da yer alan habere göre; Akbank, emeklilere 12 bin TL’ye varan ödül fırsatı sunuyor.

Bu kampanya kapsamında, 10 bin TL'ye varan nakit promosyona ek olarak, Axess ya da Wings kredi kartları ile verilecek otomatik ödeme talimatları ile toplamda 2 bin TL'ye varan chip-para kazanılabilecek.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre; Akbank, müşterilerine verdiği destek kapsamında Axess ya da Wings kredi kartları ile yapılan her yeni otomatik ödeme talimatına 400 TL'ye varan chip-para fırsatı sağlıyor. Toplamda 5 talimat veren müşteriler, bu kampanya ile 2 bin TL'ye varan chip-para kazanma şansına sahip oluyorlar.

SGK emekli maaşlarını Akbank'a taşıyan müşteriler, bu avantajlı kampanyadan faydalanarak yüksek promosyonlar ve ek chip-para kazanma fırsatları elde edebilirler.

Akbank, SGK emekli müşterilerine yönelik promosyonlarla dikkat çekerken, maaşlarını 3 yıl boyunca Akbank'tan alma taahhüdü karşılığında farklı gelir seviyelerine göre özel promosyonlar sunuyor. Ayrıca, emeklilere maaş tarihinden 2 gün önce hesaplarından para çekme imkanı tanıyor.

Aylık net geliri 3 bin 499 TL'ye kadar olan emeklilere 3 bin TL promosyon ve 3 bin TL ek promosyon, 3 bin 500 TL-7 bin 499 TL arasında olanlara 3 bin 500 TL promosyon ve 3 bin 500 TL ek promosyon, 7 bin 499 TL-9 bin 999 TL arasında olanlara 4 bin 500 TL promosyon ve 4 bin 500 TL ek promosyon, 10 bin TL ve üzeri olanlara ise 5 bin TL promosyon ve 5 bin TL ek promosyon ödeniyor.

Ayrıca, emekli maaşı alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı olan müşteriler, maaşlarının ödeme gününden 2 gün öncesine kadar olan süre zarfında mevcut artı para kredisi limitlerini yüzde 0 faiz ile kullanabiliyorlar.