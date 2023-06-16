EMEKLİLERE MÜJDE! Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte o tarih.. Kurban Bayramı ikramiyeleri hakkında aramalar hız kazandı. Devlet tarafından emekli vatandaşlara bayram öncesi verilen ikramiyenin yatırılacağı tarih araştırılıyor. İşte detaylar..

Ramazan bayramı ve kurban bayramından önce emeklilere verilen bayram ikramiyeleri emekli vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yılda iki kez verilen bu ikramiyeler Ramazan bayramı ve Kurban bayramı öncesinde veriliyor.

Kurban bayramına kısa bir süre kala emekli maaşları ve bayram ikramiyesi hakkında aramalar hız kazandı.

Emekli vatandaşlar maaşlarının ve kurban bayramı ikramiyesinin yatacağı tarihi merak ediyor.

Peki emekli maaşları ve kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, belli oldu mu? İşte detaylar..

Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli maaşlarının ve ikramiyelerin yatırılacağı tarih belli oldu. Kurban Bayramı öncesi yatırılması beklenen emeklilerin maaşları ve ikramiyeleri, 17 Haziran ile 23 Haziran tarihleri arasında ödenecek.