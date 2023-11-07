Emeklilerin maaş tarihleri değişti mi? Bakanlık resmen duyurdu.. Sosyal medyada yer alan "emeklilerin maaş tarihlerinin değiştiği" iddiası hakkında bakanlıktan yazılı açıklama geldi. Peki, emeklilerin maaş tarihleri değişti mi? İşte yanıtı..

ensonhaber.com

Son günlerde sosyal medyada yer alan emeklilerin aylık ödeme tarihlerinde değişiklik yapıldığı iddiası gündemi meşgul ediyordu.

Emekli aylığı alan vatandaşlar maaş tarihlerinde değişiklik olup olmadığını araştırmaya başladı.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı.

Tarihlerde değişiklik yapılmadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama ile iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edecektir. Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."