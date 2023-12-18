Emekliye 5 bin lira ikramiye Aralık'ta yatar mı? Yılbaşından önce ödenir mi?

Cumhuriyetin 100.yılına özel bir defaya mahsus verilen 5 bin liradan emekli vatandaşlar faydalandı.
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı binlerce çiftçi, emekli oldukları halde ödeme alamadı.
Esnaflar da emekli olmalarına rağmen Bağkur primi yatırdıklarından dolayı ikramiye alamamışlardı.
Akabinde bütün emeklilerin alması kararlaştırılan ödeme için hesaplarda henüz hareketlilik bulunmuyor.
Milyonlarca çalışan emekli, "5 bin TL ikramiye yattı mı" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle yeni yıldan önce ödeme yapılıp yapılmayacağı merak konusu.
Peki, 5 bin TL yattı mı? Ne zaman yatacak? Yılbaşından önce ödenecek mi? İşte detaylar...
5 bin lira ne zaman ödenecek?
Yapılan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri yapılacak.
5 bin TL ikramiye düzenlemesi bütçe kanununun geçmesi ile birlikte yasalaşabilir. Bütçe kanunu ile beraber geçerse aralık ayı bitmeden ikramiyeler ödenecektir.
Aralık ayında bütçe ile birlikte geçmezse ödemeler 2024 Ocak ayı içerisinde olacaktır.