Haberler



Bilgi



Emekliye 5 bin lira ikramiye Aralık'ta yatar mı? Yılbaşından önce ödenir mi?

Emekliye 5 bin lira ikramiye Aralık'ta yatar mı? Yılbaşından önce ödenir mi? Sigortalı emeklilerin de faydalanmasına karar verilen 5 bin TL cumhuriyet ikramiyesi için gözler hesaplarda. 15 Aralık'ta ödenmesi bekleniyordu ancak hesaplara bakiye geçmedi. Peki, ödemeler yılbaşından önce yapılacak mı? 5 bin TL ne zaman yatacak? İşte detaylar...