Emekliye ek zam: Gözler ekim ayında! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayında emeklilerin kök maaşlarına yapılan zam sonrası, milyonlarca emekli vatandaş ek zam bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından emekliye ek zammın ne zaman ve ne kadar yapılacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

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Asgari ücretin 11 bin liranın üzerine çıkması ve en düşük memur maaşlarının 22 bin lirayı aşması, emekliler arasında yeni bir beklenti oluşturdu.

Kök maaşlara yapılan yüzde 25'lik enflasyon zammının ardından, emekliler, kendilerine yönelik olası ek zam açıklamalarını bekliyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli zammı ile ilgili “Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız.” İfadelerine yer vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından milyonlarca emekli vatandaşın gözleri Meclis’e çevrildi.

Meclis’in tatilde olması sebebiyle vatandaşlar emekliye ek zammın ne zaman ve ne kadar yapılacağını araştırmaya başladı.

Emekli maaşı ek zam ne zaman?

Emekli maaşına yapılacak olan ek zam için gözler Meclis’in açılacağı tarihe çevrildi. Bu nedenle ekim ayında çalışmaların tamamlanması ve kasım ayında ek zamların yapılması bekleniyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SGK Uzmanı Özgür Kaya emekli maaşı zam oranıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: