Emekliye müjde: 12.500 TL o tarihte hesaplarda! Emekli maaşı alan vatandaşlara müjde duyuruldu. O tarihten itibaren emeklilere toplamda 12.500 TL ödeme yatacak.

ensonhaber.com

Milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren son dakika açıklaması, emekliler için beklenen müjdeyi beraberinde getirdi.

Önümüzdeki ayda da emeklilere büyük bir maddi katkı sağlanacak. O tarihte ek ödemelerin yapılacağı duyuruldu.

Yılın son ayında emeklilere yapılacak ek 8.500 TL'lik maaşa ek olarak, 4000 TL'lik ödeme emeklilerin yüzünü güldürdü.

Bu önemli destekten SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi veya EYT emeklisi fark etmeksizin tüm emekliler yararlanabilecek.

İşte başvuru detayları...

ING BANK'tan emeklilere rekor ödeme!

Milyonlarca emekliye ilaç gibi gelecek olan promosyon kampanyalarında en yüksek teklif ING BANK’tan geldi.

ING Bank, emeklilik maaşını taşıyan ve 3 yıl boyunca buradan almaya söz veren emeklilere yönelik yepyeni bir kampanya başlatıyor. Bu kampanya kapsamında emeklilere net 8.500 TL'lik promosyon ödemesi yapacak.

Bu ek kampanya kapsamında, emeklilerin maaşlarını taşımalarının yanı sıra 4 adet otomatik ödeme talimatı vermeleri durumunda, 4.000 TL'lik ek ödeme imkanı sağlanacak. Böylece, emekliler toplamda 12.500 TL'lik ING Bank promosyonundan faydalanabilecekler.

İşte başvuru tarihi!

ING BANK’ın 12.500 TL'ye kadar ulaşacak promosyon kampanyası için başvuru tarihleri açıklandı. Emekliler, 1 Aralık 2023'ten itibaren başvurularını yapabilecekler.

Mobil bankacılık ve dijital bankacılık üzerinden gerçekleştirilebilecek olan başvurular, emeklilerin hızlı ve kolay bir şekilde işlemlerini tamamlamalarını sağlayacak.

Bu kampanya kapsamında promosyon almak için başvuru yapan emekliler, aynı zamanda ING Türkiye'nin turuncu ekstra avantajlarından da yararlanma şansına sahip olacaklar.

ING Bank'ın turuncu ekstra kampanyası, emeklilere düşük faizli kredi başvurusu gibi birçok avantaj sunuyor.