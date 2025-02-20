Emre Altuğ’dan kritik Yalı Çapkını açıklaması! Final tarihi…

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Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını izleyici ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Çetin Tekindor, Şerif Sezer gibi başarılı isimlerin yer aldığı yeni sezonunda beklediği başarıyı yakalamaması senaryoda değişiklikleri beraberinde getirdi.

Seyran ve Ferit'in ilişkisindeki yaşanan çekişmeler, izleyicilerin beklentilerini karşılamadığı için reytinglerde belirgin bir düşüş yaşanmasına neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde ise dizi 100. bölümde final yapacağı haberleriyle gündeme geldi. Ancak yaşanan reyting düşüşleri sonrası erken final ihtimali de konuşulmaya başlandı.

Dizide Orhan Korhan karakterine hayat evre Emre Altuğ’da dizi hakkında dikkat çekici açıklamalar gündem oldu.

FİNAL TARİHİ HAKKINDA AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Emre Altuğ dizinin final tarihi hakkında söyledikleriyle gündem oldu.

Dizinin gidişatı hakkında değerlendirmelerde bulunan Altuğ, senaryoda ölüp geri dönmesi hakkında, "Öldüm öldüm dirildim. Ben de öldüm sandım sonra telefon geldi, ben dedim ki nasıl öldüğümü biliyorum bayağı ruhum çıktı. Öyle düşünmemişler konuştuk sezonun son günü son sahneye çekecekken son sahneyi göndermemişler. Settekiler de bilmiyordu. 3 hafta sonra oldu çekim herkese sürpriz oldu.” ifadelerini kullandı.

Final tarihi hakkında da açıklamalarda bulunana Altuğ, ”Dizinin final zamanı artık geldi. Bu sezon bitsin artık tabii canım herhalde bitiyor ya öyle duyuruldu bize de. Çok uzadığı zaman senaryo da bozuluyor" sözlerine değindi.