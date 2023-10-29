Emziren annelerin asla yapmaması gereken 5 hata! Bebeğinizin gelişimini engellemeyin... Emzirme döneminde annelerin beslenmeleri hem kendi sağlıkları hem de bebek sağlığı için çok önemlidir. Annenin yiyip içtiği her şey direkt olarak bebeğe de süt yoluyla aktarılıyor. Peki anneler bu dönemlerde en çok hangi gıdalara dikkat etmeli diyorsanız buyrun yazımızı okumaya...

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Anne adayının emzirme döneminde beslenmesine çok dikkat etmesi gerekir. Yiyilen içilen her gıda direkt olarak çocuğu etkiler.

Hamilelik sürecinde gösterilen bu özen ve dikkati aynı şekilde emzirme döneminde de göstermek gerekir çünkü burada da bebek, annenin tükettiği her şeyden direkt olarak etkilenir.

Eğer bunlar göze alınmadan tüketim yapılırsa çocuğun sağlığı olumsuz anlamda etkilenecektir.

Yenilen her yiyecek, içilen her içecek sütün içeriğine etki eder.

İşte emziren annelerin kaçınması gereken gıdalar...

Yüksek cıva içeren balıklar

Balık diğer gıdalarda pek bulunmayan omega-3 yağ asidi DHA ve EPA açısından çok zengindir ve bu yüzden bebeklerde beyin gelişimi için çok önemlidir.

Bazı deniz ürünleri ve balıklar cıva açısından yüksek risklik taşır.

Cıva insan sağlığı için son derece tehlikelidir. Aynı zamanda bebekler ve çocuklar cıva konusunda daha hassastır.

Bu sebeplerden dolayı emzirme döneminde kabuklu deniz ürünleri ve dip balıkları tüketilmemeli aksi takdirde yüksek cıvaya maruz kalan bebeğin sinir sistemi kalıcı olarak etkilenir.

Bitkisel takviyeler

Tüketilen gıdaları tatlandırmak, çeşitlendirmek için baharat ve bitki kullanımı emzirme dönemi için risk taşımaz fakat bu baharat ve bitki kullanımını daima doktorunuza danışın.

Süt artıran çayların kullanımı hakkında henüz negatif bir tanımlama yapılmamıştır.

Alkol ve sigara kullanımı

Alkol insan sağlığına negatif etkisi olan bir maddedir.

Emzirme döneminde tüketilen alkol ve içilen sigara süte geçer ve bebeğin beyin sinir gelişimine negatif yönde ciddi hasarlar bırakır.

Bu saydığımız sebepler alkol ve sigaradan uzak durmanız için yeterli sebeplerdir diyebiliriz.

Kafein

Çay, kahve, çikolata gibi gıdalarda kafein bol miktarda bulunur.

Yenilen ve içilen her şey direkt anne sütüne geçtiği için emziren annenin yiyip içtiklerinde kafin var mı diye inceleyerek tüketmesi gerekiyor.

Dikkat edilmeden tüketilen kafein süt ile beslenen çocukta huzursuzluk, uyku düzensizliği gibi durumlara sebep olarak sinir sisteminde bozulmalara sebebiyet verir.

İşlenmiş gıdalar

Emziren annelerin kaliteli ve dengeli beslenmesi önemlidir.

Bu beslenme tercihleri genel olarak işlenmemiş gıdalardan yana olmalıdır çünkü işlenmiş gıdaların içeriğinde çeşitli katkı maddeleri bulunur ve bu maddeler bebeklerin sinir sistemine, gelişimine etki ederek son derece kalıcı hasarlar bırakabilir.

Bu sebeplerden dolayı da emziren annelerin ağırlıklılı olarak mineral, vitamin ve lif açısından zengin olan besinleri tüketmelidir.

Sağlıkla kalın!