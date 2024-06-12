En anlamlı karne notları 2024: Öğretmenler için karneye yazılacak yazılar Karne gününe az bir zaman kala öğretmenler öğrencileri için mesajlar hazırlıyor. Bu kapsamda karneye yazılabilecek görüş örnekleri araştırılıyor. İşte öğretmenler için en anlamlı karne notları...

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2023-2024 eğitim öğretim yılı sona eriyor.

16 Haziran Cuma günü karneler verilecek ve yaz tatili dönemine girilecek.

Karne hazırlıkları tamamlanırken öğretmenler, öğrencileri hakkındaki görüşlerini de belirtiyor.

Öğrenciler, öğretmenlerinden gelecek motivasyon sözlerine ihtiyaç duyuyor. Öğretmenler ise öğrencilerine ilham verecek mesaj ve sözleri araştırıyor.

İşte öğretmenler için karneye yazılabilecek anlamlı, kısa ve güzel, ilkokul, ortaokul ve lise karne görüşleri...

Anlamlı karne görüşleri 2024

- Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden.

- Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.

- Yıllarca solmayan Kenya gülleri gibi dönem boyunca başarıların hiç solmadı. Artık dinlenme vakti. Daha başarılı olacağını düşündüğüm ikinci döneme iyice dinlenmiş olarak gelmeni istiyorum. İyi tatiller.

- Geriye doğru attığın adımın daha ileriye gitmek için yapılacak bir hamlenin başlangıcı olarak görüyorum. Adımını attın, sıra hamlede.

- Sen istedikten sonra, hangi engel senin yolunu kapatabilir ki? Biraz daha gayret ederek, geleceğin örnek insanı olman için hiçbir engel yok!

- Hadi bir dilek tut. Bir tane daha; bir tane daha Sen başarınla ve örnek davranışlarınla benim dileklerimi gerçekleştirdin. Senin de her dileğinin gerçekleşmesini diliyorum

- Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması diliyorum..

- Küçük yaramazlıkların da olsa, gösterdiğin gayret ve bana verdiğin başarı hediyesi her şeye değer. Teşekkür ediyorum yavrum.

- Büyüdüğünde geriye baktığında, başarılı bir öğrenci ve seninle her zaman gurur duyan bir öğretmen göreceksin. Dilerim, başarın ve güzel bir hayat da seni gelecekte bekliyor olur...

- Benim şen şakrak, neşeli yavrum. Verdiğin mutluluk hala içimi ısıtıyor. Başarın ve neşen daim olsun

- Dünyanın en şanslı öğretmeniyim çünkü dünyanın en harika öğrencisi bende. Tebrikler

- Bu kadar zorluk arasında ancak senin kadar harika biri bu başarıyı gösterebilirdi.....Tebrikler.

- Allah herkese senin gibi mükemmel bir öğrenci versin.....

- Başarı başaracağım diyenindir. Senin de bu söze olan inancının artması ve bunu gerçekleştirmen dileğiyle.

Motive edici karne notları 2024

- Sevgili Yavrum Tebrik eder, başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.

- Ders içi ve ders dışındaki çalışmalarınla la beni mutlu ettiğin için teşekkür ederim.

- Başarılı ve mutlu bir yaşam yolundasın.Tebrik ederim..

Sorumlu ve güzel bir aileye sahip olduğun, çok çalışkan ve sorumluluk sahibi olduğunu için bu güzel karneyi hak ettin.Seni tebrik ederim.Bu başarın umarım yaşam boyu devam eder.

- Ders içi ve ders dışındaki davranışlarıyla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim

- Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.

- Örnek bir yaşam sergileyebilmek için bu yaştan örnek adımlar atmandan dolayı tebrik ederim

- Öğrencime ve velime teşekkür ederim

- Derslerde son derece başarılı ve ilgili bu ilgi ve başarının devamını dilerim

- Çalışmalarına ara vermeden devam etmeli

- Teşekkür ederim

- Disiplinli çalışması başarıyı getirdi

- Aile olarak gösterdiniz destek, başarısını artırdı

- Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum.

- Dersimizdeki başarısının devamını diliyorum.

- Türkçe dersinde gayet başarılı. Gayretlerini takdir ediyorum. Başarılarının devam etmesini bekliyorum.

- Başarısını ahlakıyla bütünleştirdiği için öğrencimizi tebrik ederim.

- Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olan öğrencimiz okuma, yorumlama, konuşma gibi alanlarda da başarılı bir öğrenci. Tebrik ediyorum.

- Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

- Hiçbir şey, insanı kendi başarıları kadar motive edemez. Başarılarının, motiveni artırması dileğiyle.