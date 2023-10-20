En az 2 dakika bunu yapın, canınızdan olmayın! Konserve domates hazırlarken… Havaların soğumasıyla ev hanımlarının kış hazırlıkları başladı. Domates konserveleri yapanlar mutlaka okuyun! Eğer bunu yapmazsanız sağlığınızdan olabilirsiniz.

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Havaların soğumasıyla birlikte pek çok ev hanımı, kış mevsimi için hazırlıklarına hız veriyor.

Bu hazırlıkların arasında dikkat edilmesi gereken en önemli detay ise domates konserveleri…

Domates konserveleri, kış aylarında her ne kadar hayatımızı kolaylaştırsa da göründüğü kadar masum değil.

Birçoğumuzun evde hazırladığı bu konserveler aslında büyük titizlikle yapılması gerekiyor. Diğer türlü sağlığımızı tehdit ediyor.

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral domates konserveleri konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Eğer bu şekilde yaparsanız sağlığınız risk altında olmayacaktır...

Cam kaplar sterilize edilmeli!

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, “Evde yapılan konservelerin mutlaka basınçlı tencerelerde hazırlanması gerekiyor. Ayrıca konserve yapımında ısıya dayanıklı cam kaplar kullanılmalı ve kullanılmadan önce mutlaka 15-20 dakika kaynatılarak sterilize edilmeli. Kullanılan malzemelerin temiz olması, kapaklarının çizik veya deforme olmaması, sebze ve meyvenin iyi yıkanması gerekir” dedi.

Yeteri kadar pişmezse zehirleyebilir

Prof Dr. Vedat Görel, pişirme süresine de dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Ev yapımı konservelerdeki botulizm tehlikesi hayatı riske atıyor. Botulizm veya botulismus, clostridium botulinum bakterisinin ürettiği toksinden kaynaklanan ciddi bir zehirlenme türüdür. Çoğunlukla, evde hazırlanmış ve uygun şekilde sterilize edilmemiş konservelerden kaynaklanır. Bununla birlikte açık yaralardan da enfeksiyon kapılabilir. Clostridium botulinum bakterisi, toprak altında oksijensiz ortamda yaşar ve ısıya dayanıklı sporlar üretir. Sporların tamamen yok edilmesi için gıdaların en az 120 °C sıcaklıkta kaynatılması gerekir ki bu sıcaklığa ancak düdüklü tencerede veya endüstriyel ocaklarda ulaşılır. Normal tencerede kaynatma yeterince güvenli olmayabilir. Ancak konservede üreyen bakterilerin ürettiği zehir, ısıya çok dayanıklı değildir ve gıdalar yemeden önce en az 2 dakika 70 °C sıcaklıkta pişirilirse toksinler tamamen yok olur."