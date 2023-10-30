En basit alzheimer testi! Kokusunu alabilen korkmasın Bir kişinin Alzheimer olup olmadığını anlamanın en kolay yolu, fıstık ezmesi koklamasını istemektir.

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Bazen unutkanlıktan dolayı alzheimer olma potansiyeli hepimizi korkutur.

"Alzheimer mıyım", "Yaşlanınca alzheimer olabilir miyim", "Alzheimer nasıl başlar" gibi sorular akıllara takılır.

Hafızanın vücudu terk etmesi olarak bilinen alzheimer, insanı adeta bebekleştirir.

65 yaş üstü insanlar %3'ünde karşılaşılan bu hastalık, 80 yaş üstünde %20'lere kadar çıkıyor.

Alzheimer tedavisinde en önemli nokta, erken teşhis olarak biliniyor. Bu noktada bilim insanları evde dahi yapılabilecek en basit, maliyetsiz ve hızlı sonuç veren bir testi keşfetti.

Fıstık ezmesi kokusu

Florida Üniversitesi’nde yapılan çalışmaya göre koku alma yeteneği, Alzheimer başlangıcını anlamayı sağlıyor.

Özellikle Alzheimer hastalarının koku duyusu çok özel bir şekilde etkileniyor: Sol burun deliğinin koku alma yetisi sağ burun deliğininkinden daha çok azalıyor.

Çalışma sırasında hastanın bir burun deliği kapatılarak bir kaşık fıstık ezmesinin kokusunu alabileceği uzaklık ölçüldü.

Fıstık ezmesi koku testi için özellikle seçildi, çünkü kokusu trigeminal siniri tetiklemiyor.

Alzheimer hastasında, sol burun deliğinin fıstık ezmesinin kokusunu alması için sağ burun deliğine göre fıstık ezmesine 10 cm daha yaklaşması gerektiği gözlemlendi.

Yani alzheimer hafızayı temizlemeden önce, sol burnun koklama yeteneğini azaltıyor.