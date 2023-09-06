En çok merak edilen soru: Çocukları olan bir kimse, malını torunlarına vasiyet edebilir mi? Vatandaşlar miras konusu hakkında merak ettikleri sık sık arama motorlarında araştırılmaktadır. Biz de bu konuda cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesinin sizler için seçtik. İşte merak edilen o soru ve yanıtı..

ensonhaber.com Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettiği soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak meraklarını giderebiliyor. Özellikle miras konusu hakkında merak edilenler sık sık arama motorlarında araştırılmaktadır. Miras konusunda cevabı en çok merak edilen sorular arasında ise "Çocukları olan bir kişi, malını torunlarına vasiyet edebilir mi?" sorusu yer alıyor. Vatandaşlar bu sorunun cevabını öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinden bu soruya yanıt aradılar. İşte kurulun bu soru hakkında verdiği cevap.. Twitter'da bizi takip edin Soru Çocukları olan bir kişi, malını torunlarına vasiyet edebilir mi? Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt şu şekilde; Bir kimsenin çocukları varsa torunları ona mirasçı olamaz (Mevsılî, el-İhtiyâr, 5/94-95). Kişi, malının üçte bire kadar olan miktarını mirasçısı olmayan herkese vasiyet edebilir (Buhârî, Vesâyâ, 3 [2743]; Müslim, Vasıyyet, 10 [1629]). Bu bağlamda kişinin kendisine vâris olma ihtimali bulunmayan torunlarına vasiyette bulunmasına engel bir durum yoktur. Hatta bu torunların dedeyle bağlantısı olan anne veya babası daha önce ölmüşse, dedenin onlara vasiyette bulunması bazı âlimlere göre vâcip bazılarına göre müstehaptır (bkz. İbn Hazm, el-Muhallâ, 7/353-354; İbn Kudâme, el-Muğnî, 6/138). Günümüzde bu durumdaki vasiyetin vâcip olduğu görüşü daha çok benimsenmektedir (Ebû Zehre, Şerhu Kânûni’l-vasıyye, 198-200).

Salih Demirgan

Seo Editor

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