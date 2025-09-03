En güzel Mevlid Kandili duası: Kandil gecesi okunacak dualar...

Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumunu anmak ve O’nun örnek hayatını hatırlamak için ihya edilen mübarek gecelerden biridir.

Bu gece bolca salavat getirmek, Kur’an-ı Kerim okumak, tövbe ve istiğfar etmek, namaz kılmak ve dua etmek tavsiye edilir.

Bu mübarek geceye özel okunacak dualar, Müminler tarafından araştırılıyor.

İşte, Mevlid Kandili'nde okunması tavsiye edilen dualar...

TÜRKÇE KANDİL DUASI

Ya Rab! Bu mübarek gecede kalplerimizi nurlandır, gönüllerimizi huzurla doldur. Affını, rahmetini ve merhametini üzerimizden eksik etme.

Sevdiklerimizi sağlıkla, imanla ve güzelliklerle yaşat. Bize doğruyu sevdirmeyi, yanlıştan uzaklaşmayı nasip et.

Ümmet-i Muhammed’i birlik ve beraberlik içinde eyle. Dualarımızı kabul, günahlarımızı mağfiret, ömrümüzü bereketli eyle.

Bizi sana layık kullarından, Habibin’in yolundan ayırma. Kalplerimize huzur, yuvalarımıza bereket, ülkemize dirlik ver.

Ya Rabbi, gönüllerimizi sevgiyle, dillerimizi şükürle, amellerimizi ihlasla donat. Bu mübarek gece hürmetine bütün dualarımızı kabul buyur.

Amin...

MEVLİD KANDİLİ DUALARI

1. Salavat-ı Şerife

En faziletli dualardan biridir:

“Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed.”

(Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e ve O’nun âline salât eyle.)

2. Tövbe ve İstiğfar Duası

“Estağfirullâhel Azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûme ve etûbü ileyh.”

(Büyük olan Allah’tan mağfiret dilerim. O’ndan başka ilah yoktur. Hayy ve Kayyum olan Allah’a yönelir, O’na tövbe ederim.)

3. Peygamber Efendimiz için Dua

“Allâhümme inni es’elüke bi-nûri vechi’llâhi’l-azîm, en tusalliy alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn.”

(Allah’ım, Yüce Zâtının nuru hürmetine, Efendimiz Muhammed’e, ailesine ve ashabına salât eylemeni diliyorum.)

Ayrıca bu gece:Yasin-i Şerif, Fetih, Mülk ve İhlas sureleri okunabilir.

Tesbih namazı kılmak da tavsiye edilen ibadetler arasındadır.