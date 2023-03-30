En Hamarat Benim yarışması neden yok? En Hamarat Benim programı yayından mı kaldırıldı?

FOX TV ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim'in sunuculuğunu Kadir Ezildi üstlenmekteydi. İlgiyle takip edilen programda hem kaos hem eğlence bir arada izlenmekteydi. Ancak programın beklenen saatte ekranda olmaması izleyicileri şaşırttı. Peki En Hamarat Benim neden yok?
En Hamarat Benim yarışması neden yok?
Önceki günlerde En Hamarat Benim programının sunucusu Kadir Ezildi yarışmanın artık saat 13.00 yerine 13.45’te yayınlanacağını ifade etmişti. Ancak 28 Mart Salı günü program 13.45’te ekrana gelmedi.
Fox TV'nin paylaştığı yayın akışında ise En Hamarat Benim saat 13.45’te yayınlanacağı bilgisi yer aldı.
28 Mart FOX TV yayın akışı
07.45- İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45- Çağla ile Yeni Bir Gün
12.15- Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13.15- Yalnız Kalpler
14.30- Taçsız Prenses
15.45- En Hamarat Benim
19.00- Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00- Recep İvedik 5
22.15- Taçsız Prenses
00.45- Recep İvedik 5
02.45- Adım Farah
03.30- Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri