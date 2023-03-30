En Hamarat Benim yarışması neden yok? En Hamarat Benim programı yayından mı kaldırıldı? Fox TV'de yayınlanan En Hamarat Benim yarışmasının yeni bölümü ekranlarda yer almadı. Peki Kadir Ezildi’nin sunuculuğunu üstlendiği yarışma neden yok, bitti mi?

FOX TV ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim'in sunuculuğunu Kadir Ezildi üstlenmekteydi. İlgiyle takip edilen programda hem kaos hem eğlence bir arada izlenmekteydi. Ancak programın beklenen saatte ekranda olmaması izleyicileri şaşırttı. Peki En Hamarat Benim neden yok?

En Hamarat Benim yarışması neden yok?

Önceki günlerde En Hamarat Benim programının sunucusu Kadir Ezildi yarışmanın artık saat 13.00 yerine 13.45’te yayınlanacağını ifade etmişti. Ancak 28 Mart Salı günü program 13.45’te ekrana gelmedi.

Fox TV'nin paylaştığı yayın akışında ise En Hamarat Benim saat 13.45’te yayınlanacağı bilgisi yer aldı.

28 Mart FOX TV yayın akışı

07.45- İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45- Çağla ile Yeni Bir Gün

12.15- Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13.15- Yalnız Kalpler

14.30- Taçsız Prenses

15.45- En Hamarat Benim

19.00- Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00- Recep İvedik 5

22.15- Taçsız Prenses

00.45- Recep İvedik 5

02.45- Adım Farah

03.30- Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri