En iyi hibrit araçlar açıklandı! Bu arabalar ne yakıtta ne performansta rakip tanıyor...

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Araçlarda elektrik dönüşümü her ne kadar hız kazanıyor ve şarj istasyonları arttırılıyor olsa da başta yol menzili nedeniyle araç alımında geri plana düşüyor.

Araç sahibi olmak isteyen birçok kişi elektrikli modellerin yanı sıra hibrit modelleri daha sık tercih ediyor. Hem elektrik hem de akaryakıt kullanımı ile çalışan hibrit araçlar piyasa da satışı en çok olan modellerin başında yer alıyor.

ABD'de yayın yapan bir otomobil araştırma ve değerleme sitesi olan MotorTrend, yaptığı bir çalışma sonrasında araç satışlarında öne çıkan hibrit modeller arasında 2024 yılının en iyi hibrit arabalarını seçti.

İŞTE EN İYİ 10 HİBRİT ARABA!

10- Hyundai Sonata Hybrid: 8.5/10

9- Toyota Camry Hybrid: 8.6/10

8- Mitsubishi Outlander Hybrid: 8.7/10

7- Honda Accord: 8.7/10

6- Hyundai Tucson Plug-in Hybrid: 8.9/10

5- Honda Civic: 8.9/10

4- Kia Sportage: 9/10

3- Toyota Rav4: 9.2/10

2- Hyundai Elantra Hybrid: 9.2/10

1- Toyota Prius: 9.4/10