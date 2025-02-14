En kötü dizi seçilen Esas Oğlan Hadise’ye servet kazandırdı! Kazancı dudak uçuklattı

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Gain platformunda 2024 Kasım ayında seyirci ile buluşan Esas Oğlan IMDB’den aldığı düşük puanla beklentilerin çok altında kalmıştı.

Fragmanı müstehcen bulunduğu için TikTok tarafından kaldırılan dizi IMDB’den aldığı puan akabinde Dijital platformlar tarihinin en kötü ikinci dizisi olarak kayıtlara geçti.

Başrollerinde Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ın yer aldığı dizi her ne kadar başarısız bulunmuş olsa da oyuncuların kazançları dudak uçuklattı.

10 MİLYON KAZANDI!

Dizinin çekimlerinin ardından ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde yönetmen Şenol Sönmez ile aşkını ilan etmişti.

Yönetmen ile aşkını ilan etmesinin hemen ardından ise Hadise’nin diziden aldığı ücret de gündeme bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcının, 8 bölümlük diziden tam 10 milyon TL kazandığı iddia edildi.