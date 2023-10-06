En lezzetli hava: 2023 Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürecek? Sonbahar aylarında görülen pastırma sıcakları, serin havaların akabinde merak konusu oldu. Peki, 2023 pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma sıcakları hangi ay, kaç gün sürecek? İşte tarihi...

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Sıcak havalar ülke genelinde yerini serinliğe bırakırken, herkesin aklında "pastırma sıcakları" var.

Bir serin bir sıcak giden hava durumu, pastırma sıcaklarını gündeme taşıdı.

Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde olur.

Bu günlerdeki sıcaklıklar, sonbaharı adeta yaza çeviriyor.

Peki bu sene pastırma yazı ne zaman, hangi ayda başlayacak? Pastırma sıcakları ne zaman 2023? Kaç gün sürecek? İşte detaylar...

Pastırma sıcakları ne zaman 2023?

Pastırma sıcakları ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar devam eder. Ortalama 2 hafta sürer.

Sıcaklıklar, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar.