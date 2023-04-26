En pratik pırasa sarma nasıl yapılır? İşte Gelinim Mutfakta pırasa sarma tarifi ve malzemeleri... İlgiyle izlenen Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün pırasa sarma yapıldı. Tadı ve lezzetiyle pek çok kişi tarafından sevilerek tüketilen pırasa sarmayı evde de pratik bir şekilde hazırlayabilmek mümkün.

Pırasa sarma tarifi pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Gelinim Mutfakta programında yapılan ve hafif ekşili tadı ile bilinen pırasa sarmayı birkaç malzemeyle evde pratik şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte sofralarınıza lezzet katacak pırasa sarma tarifi...

Pırasa sarma malzemeleri neler?

1/2 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 adet limon

1/2 kilogram pırasa

1 çay kaşığı pul biber

1/2 çay kaşığı karabiber

150 gram kıyma

1 su bardağı pirinç

1 adet soğan

2 tatlı kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Pırasa sarma tarifi!

Öncelikle pırasaların kalın ve beyaz kısımlarını dört parmak genişliğinde olacak şekilde doğrayın. Pırasaları yukardan aşağı tam ortaya kadar çizik atarak kesin.

Pırasaları kaynar suda 5 dakika haşlayın. Soğuduktan sonra katlarını ayırın. İç harcı için; soğanı ince doğrayın zeytinyağında sararıncaya kadar karıştırdıktan sonra üzerine kıymayı ve salçayı ekleyip kavurmaya devam edin.

Yıkanmış pirinci ve baharatları kavurduğunuz harca ekleyip karıştırın ve iç harcınız hazır. En uç kısmına iç harcını ekleyerek yavaşça sarın. Hazırlanan sarmalarınızı tencereye dizin. Bir sos tenceresine haşlama suyu için 1 tatlı kaşığı salça ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını kavurup suyunu ekleyin.

Haşlama suyu sarmanın üzerini bir parmak geçecek kadar ilave edin. Son olarak yarım limonu üzerine sıkın. Dağılmaması için uygun büyüklükte bir tabağı sarmaların üzerine yerleştirin. Suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin ve ılık servis edin.

Pırasa sarmanız hazır. Afiyet olsun!