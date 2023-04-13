En pratik şehzade mantısı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta şehzade mantısı tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta şehzade mantısı tarifi vatandaşlar tarafından sık sık sorgulanıyor. Özellikle Ramazan ayında iftar sofralarına lezzet katacak olan şehzade mantısının nasıl yapıldığı merak ediliyor. İşte en pratik şehzade mantısı tarifi...

Ramazan ayında araştırılan mantı tariflerinden biri şehzade mantısı oldu. Gelinim Mutfakta programında yapılan mantı tarifi pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu mantıyı yaparken kıyma, soğan, sıvıyağ gibi malzemelerin yanında bulgur, salça ve tuz gibi malzemeler de gerekiyor. İşte şehzade mantısı tarifi...

Şehzade mantısı malzemeleri neler?

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber

4 adet yufka

200 gram kıyma

3 adet küçük soğan

3 yemek kaşığı sıvıyağ

Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi

1 Türk kahvesi fincanı ince bulgur

1 kaşık biber salçası

Şehzade mantısı arası için:

1 su bardağı sıvıyağ

1 su bardağı su

Yoğurt sosu için:

2 diş sarımsak

5 kaşık yoğurt

Şehzade mantısı üzeri için:

2 diş sarımsak

Galeta unu

Şehzade mantısı tarifi!

İlk olarak yufkaları tezgaha sermelisiniz. Ardından üçgen şeklinde sekiz parçaya kesmelisiniz. Yufkaları kızartırken açılmaması için arasına su ve yağ karışımını sürmelisiniz. Ve diğer kestiğiniz parçalara da aynı işlemi yapmalısınız.

Bir yandan kıymalı harcı için de soğanları küp küp doğramalısınız ve sıvı yağda soğanlar yumuşayana dek kavurmaya devam etmelisiniz. İçerisine kıymayı ekleyin ve suyunu çekene dek kavurmayı sürdürmelisiniz.

Sonrasında içine domates salçası ilave edin ve kavurmayı birkaç dakika daha sürdürün. Baharatları ve tuzu ekledikten sonra biraz su ekleyin. Kaynadıktan sonra altını kapatmalısınız.

Mantı için kıymalı harçtan yufkaların içine koyup sarın. Yufkaları sonrasında bir kasede çırptığınız yumurtaya ve sonrasında galeta ununa batırıp bulayın.

Son olarak derin bir tencerede yağı kızdırın ve yufkaları kızartmaya devam edin. Kızarmış olan yufkaları servis tabağına ekleyin ve üzerlerine yoğurt sosunu serpe serpe gezdirin. Mantınız servise hazır. Afiyet olsun!