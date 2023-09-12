En Romantik Aşk Sözleri 2023! Sevgiliye atılacak uzun mesaj ve iyi ki dolu sözler... Sevgilinizi mesajlarla mutlu etmek istiyorsanız, cümlelerin gücüne inanın. İşte kendi duygularınızla harmanlayabileceğiniz en anlamlı, romantik ve iltifat dolu aşk sözleri...

ensonhaber.com

Erkekler, birlikte olduğu kadınları mutlu etmek için romantizm yaşamaya önem verirler. Romantik anlar, bazen kelimelerin sihriyle de gerçekleşebilir.

Aşkınızı cümlelere dökmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz.

Sevgilinize duygularınızı yazmak, iltifatlar etmek ve uzun mesajlarınızla yüzü gülsün istiyorsanız, "aşk sözleri"nden yararlanabilirsiniz.

Aşk mesajı yazmak, kimileri için oldukça zordur. Sevgiliye söylenecek etkileyici romantik sözleri bir araya getirmekte zorlananlar, arama motorlarına yöneliyor.

İşte, 2023 yılının en çok beğenilen ve paylaşılan, anlamlı, etkileyici, romantik ve duygusal aşk sözleri ile kısa, uzun aşk mesajları...

Sevgiliye aşk sözleri 2023!

“Güneş ve Ay gökyüzünden nasıl vazgeçemezse ben de senden öyle vazgeçmem sevgilim. Seninle birlikte bir bütün oldum. Sen güneşimsin bense ay. Güneşsiz ay nasıl mümkün değilse sensizlikte öyle mümkün değil.”

“İlk önce gözlerim senin oldu. Sonra hislerim, şimdi ise kalbim her şeyim senin. Seni çok seviyorum bir tanem.”

“Bana cennetin bu dünyada olmadığını söylemişlerdi. Yanılmışlar, senin gözlerine her baktığımda cenneti görüyorum ve oradan ömür boyu ayrılmak istemiyorum.”

“Seni sevmek soğuk kış günlerinde yüzünü gösteren güneş kadar güzel, seni sevmek yeni kitap kokusunu içine çekmek kadar mutluluk verici, iyi ki varsın sevdiğim, seni çok seviyorum.”

“Dünyadaki tüm güzellikleri görmeye, her yeri keşfetmeye ömrüm yetmez diye düşündüğüm sırada karşıma çıktın. Bana her şeyin bambaşka olduğunu fark ettirdin. Sana baktıkça aslında görmem gereken tek güzel şeyin senin gülümsen olduğunu anladım.

“Seni görene kadar ömrümü kış gibi yaşamışım. Soğuk, içine kapanık ve kederli ama sen hayatıma bahar oldun. İlkbahar güneşi gibi doğdun ve yüreğimdeki tüm çiçekler seninle birlikte açtı. Neşemin, mutluluğumun, yaşam kaynağım iyi ki varsın, seni çok seviyorum.”

“Seni her gördüğümde oluşan yüz ifadem emoji yapılabilseydi, kuşkusuz mutluluğun evrensel ifadesi olurdu sevgilim.”

Ne yol ararım senin yanında ben, ne de bir haber. Öyle güzelsin ki gökyüzü gibi bakışlarında özgürlüğü tatmak isterim.

Her günün sevgi huzur mutlulukla dolsun hayat tüm umutların gerçeğin olsun kıskanan sen değil dünya olsun her şey gönlünce olsun. Seni seçti bu yürek, gözlerine hapsoldu bu yürek, gülüşünle hayat buldu bu beden bebeğim.

Seninle hayattan zevk almayı öğrendim, elini tutunca kalbimin atışını hissettim, sözlerinle gülmeyi öğrendim aşkım. Senin ile hayatın tadını çıkarmayı öğrendim, ellerini tuttuğumda kalp atışlarımı hissettim, sözlerin ile gülümsemenin güzelliğini tattım.

Sevgiliye iltifatlar 2023

Makyaj doğal güzelliğini kapatıyor resmen.

Saçların denizin huzurunu yansıtıyor.

Senin gülümsemen benim en derin mutluluğum.

Harika bir tarzın var. Tarzına sahip olmayı çok isterdim.

Sen herkesin hayatında olması gereken bir insansın.

Masallardaki prensesin şekil bulmuş halisin.

Şarkılarımın, şiirlerimin ilham kaynağısın.

Yanında hissetmediğim güven ve huzuru hissediyorum.

Bu kadar tatlı olmayı nasıl başarıyorsun?

Gözlerin en güzel ışık kaynağım.

En güzel iyikimsin.

Yaşadığım tüm kötülüklere sen karşıma alıp izleyerek baş edebilirim.

Çiçekleri kıskandıran bir güzelliğe sahipsin.

Sen benim tüm imkansızlıklarıma rağmen hayattaki en değerlimsin

Sen benim en güzel manzaramsın.

Enerjin içimi aydınlatıyor.