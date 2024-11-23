En sağlıklı yoğurt bakın hangisiymiş: Süzme, tam yağlı, kaymaklı...

Haber Merkezi

Türk mutfağının olmazsa olmazı yoğurt, sofralardaki yeri kadar sağlık üzerindeki etkileriyle de dikkat çekiyor.

Ancak yoğurt dendiğinde akla gelen çeşitler arasında bir seçim yapmak zor olabiliyor.

Tam yağlı, az yağlı, kaymaklı ya da süzme yoğurt… Peki, bunlar arasında sağlık açısından en iyisi hangisi?

Tam Yağlı Yoğurt: Yüksek oranda sağlıklı yağlar içerir ve A, D, E ve K vitaminleri açısından zengindir. Ancak kalorisi daha yüksektir.

Az Yağlı Yoğurt: Daha düşük kalori ve yağ içeriğiyle diyet yapanlar için tercih edilebilir. Ancak tam yağlı yoğurda kıyasla bazı vitaminlerden yoksundur.

Kaymaklı Yoğurt: Zengin bir lezzete sahip olan kaymaklı yoğurt, daha fazla enerji sağlar. Ancak yüksek yağ içeriği nedeniyle dikkatli tüketilmesi gerekir.

Süzme Yoğurt: Konsantre yapısı sayesinde daha fazla protein içerir ve probiyotikler açısından oldukça zengindir. Spor yapanlar için ideal bir seçenek olabilir.

SAĞLIK AÇISINDAN HANGİSİ İYİ?

Kilo vermek isteyenler: Az yağlı yoğurt tercih edebilir. Daha az kalori alırken probiyotik faydalarından yararlanabilirler.

Sporcular ve aktif bireyler: Süzme yoğurt, yüksek protein içeriğiyle kas gelişimine destek sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler: Tam yağlı yoğurt, yağda çözünen vitaminleriyle bağışıklığı destekleyebilir.

Lezzet arayanlar: Kaymaklı yoğurt, zengin dokusuyla öne çıkar. Ancak porsiyon kontrolü şart.