En tehlikeli sokak lezzetleri: Bu yiyeceklerden uzak durun...

Sokak lezzetleri dünya genelinde milyonlarca kişinin vazgeçilmez tercihi olsa da, yerken iki kere düşünmek gerekiyor.

Sokak yemekleri özellikle doğru saklanmayan malzemeler ve hijyenik olmayan tezgahlar nedeniyle sık sık gıda zehirlenmelerine yol açabiliyor.

"Sokakta ne yenmez?" sorusu, son yıllarda artan vakalarla birlikte daha fazla araştırılır hale geldi.

Besinlerin açık havada uzun süre beklemesi, sıcaklık kontrolünün yapılamaması ve kaynağı bilinmeyen ürünlerin kullanılması; etten süt ürünlerine, deniz mahsullerinden soslara kadar pek çok yiyeceği "zehirleyen yemekler" kategorisine sokuyor.

İşte hangi sokak lezzetlerinden uzak durmanız gerektiğine dair liste...

SÜT ÜRÜNLERİ

Uygun sıcaklıkta saklanmadığında süt hızla bozulur.

Salmonella ve E.coli riski yüksektir.

Sokakta açıkta satılan dondurmalar özellikle tehlikelidir.

TAVUK ÇEŞİTLERİ

Tavuk, en hızlı bozulan ve en çabuk bakteri üreten et türüdür.

Tam pişmemişse kampilobakter ve salmonella riski ciddi boyuttadır.

Döner tezgâhlarında iç kısım genellikle tam pişmez.

MİDYE TÜREVLERİ

Kabuklu deniz ürünleri, sıcak havada dakikalar içinde bozulabilir.

Genellikle temizlenmemiş, kaynağı bilinmeyen midyeler kullanılır.

Gıda zehirlenmesi riskinin en yüksek olduğu sokak yiyeceklerinden biridir.

ÇİĞ BESİNLER

Çiğ dana, tavuk veya balıkla yapılan sokak yemekleri (ör. bazı çiğ sushi ve sashimi çeşitleri)

Parazit, bakteri ve virüs bulaşma riski yüksektir. Özellikle turistler için çok tehlikelidir.

KIRMIZI ET ÇEŞİTLERİ

Kıyma çok çabuk bozulur ve sokak ortamında yeterince pişirilmezse bakteri üretir. Hijyen koşulları kötü olan tezgâhlarda oldukça risklidir.

MEYVELER

Kesilmiş meyveler bakterilerin en hızlı ürediği yiyeceklerdir.

Satıcının su kaynağı güvenilir değilse ekstra tehlikelidir. Tropik bölgelerde özellikle dizanteri riski taşır.