En ucuz ve faydalı çerez o çıktı! Bir avucunda mucize yatıyor...

Sağlıklı yaşamın sırrı, sağlıklı beslenmekten geçiyor.
Yeterli karbonhidrat, yağ ve protein kaynaklarının yanı sıra "kuruyemiş" ailesi de önem taşıyor.
Kuruyemiş fiyatları, git gide cep yakmaya başladı ancak uygun fiyatlı seçenekler de bulunuyor.
Uzmanlar, özellikle çerez gibi tüketilen bir kuruyemişe dikkat çekti.
Her gece bir avuç tüketildiğinde bağışıklığı güçlendiren ve uyku sistemini düzenleyen o çerezin, mutlaka tüketilmesi gerekiyor.
KABAK ÇEKİRDEĞİNİN İNANILMAZ FAYDASI
1. Çinko içeriği bağışıklık sistemini destekler.
2. Triptofan içeriği ile serotoninin üretimini arttırır. Rahat uyumayı sağlar.
3. Magnezyum içerir; kemik ve kasları, kalp sağlığını destekler. Kan basıncını dengeler, sakinleştirir.
4. Tip 2 Diyabet hastalığı riskini azaltabilir.
5. Fitosterol ve doymamış yağ asitleri içeriğiyle prostat büyümesine iyi gelir.
6. Omega 3 içeriği ile kalp hastalığı riskini azaltır.
7. Lif içeriği ile bağırsak sağlığını destekler.