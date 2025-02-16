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En ucuz ve faydalı çerez o çıktı! Bir avucunda mucize yatıyor...

En ucuz ve faydalı çerez o çıktı! Bir avucunda mucize yatıyor... Çerez fiyatları her geçen gün artarken, en ucuz ve faydalı olan merak konusu oldu. Uzmanlar, mutlaka tüketilmesi gereken ve faydaları saymakla bitmeyen en uygun fiyatlı kuruyemişi açıkladı.